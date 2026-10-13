La inflación de septiembre fue de 1,9%, informó el INDEC
El INDEC difundió el Índice de Precios al Consumidor del noveno mes del año. La medición interanual alcanzó el 33,4% y los servicios traccionaron la inflación.
El nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento del 1,9% durante septiembre de 2026. Con este nuevo relevamiento oficial, la inflación acumulada en los primeros nueve meses del año alcanzó el 23,6%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,4%.
Los rubros con mayores y menores aumentos
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Al analizar el comportamiento de las diferentes divisiones que integran la medición, el documento reflejó que los ajustes tarifarios y educativos lideraron la tabla mensual:
- Las mayores subas: la división con el incremento más pronunciado fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un 3,1%, seguida muy de cerca por Educación con un 3,0%.
- Las menores subas: en el extremo opuesto, los sectores que registraron las variaciones más bajas a nivel nacional fueron Restaurantes y hoteles con el 1,1% y Prendas de vestir y calzado con el 1,4%.
- Alimentos: la división Alimentos y bebidas no alcohólicas anotó un incremento del 2,0% y representó el rubro con mayor incidencia en la variación mensual de casi todas las regiones, a excepción del Gran Buenos Aires (GBA), donde el mayor impacto provino de Vivienda y servicios.
El impacto de los precios estacionales y regulados en la inflación
El desglose por categorías evidenció un fuerte contraste, donde las tarifas y los productos atados a la estacionalidad empujaron el índice por encima de la medición núcleo.
- Estacionales: lideraron los aumentos generales con un 2,9%, impulsados de manera central por las fuertes subas en Verduras, tubérculos y legumbres.
- Regulados: anotaron un alza del 2,3%, traccionados por las actualizaciones en las tarifas de Gas y Electricidad, así como por las cuotas de la medicina prepaga.
- IPC Núcleo: la medición que excluye los factores estacionales y las tarifas reguladas se ubicó por debajo del nivel general con un 1,7% mensual, reflejando aumentos vinculados a las comidas fuera del hogar y a los productos farmacéuticos.
Finalmente, al observar la apertura entre bienes y servicios, los servicios marcaron el ritmo inflacionario del mes al registrar una suba del 2,4%, mientras que los bienes tuvieron una variación más moderada del 1,7%.
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