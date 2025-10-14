Duro posteo de Alfredo Casero contra la lista de LLA en Provincia: "¿Nos toman de pelotudos?"
El humorista arremetió contra los candidatos del oficialismo para Buenos Aires con un lapidario tuit.
Fiel a su estilo, Alfredo Casero cargó con dureza contra el armado de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.
El reconocido militante macrista, devenido en libertario tras la irrupción de Javier Milei en la arena política se volcó a sus cuentas en las redes sociales y liquidó Diego Santilli, primer candidato a diputado nacional en la coalición de extrema derecha tras la renuncia de José Luis Espert por su estrecho vínculo con el narco Federico "Fred" Macahado.
"El karenreinhardtismo, no es para mí. Santilli es Larreta y se van a lavar el ojete. Nos están cargando? Nos toman de pelotudos? Qué listas son esas?", se quejó Casero.
Hace apenas un mes, tras la dura derrota de libertarios y macristas en las elecciones bonaerenses, Casero también había criticado duramente al gobierno de Milei al que intentó correr por derecha.
"Estoy podrido de kirchneristas en el Gobierno. Recontrapodrido. Quien no tenga en sus listas ninguno, tiene mi voto y mi confianza", sostuvo en aquella oportunidad en sus cuentas en las redes sociales y advirtió que en las filas del Gobierno hay "infiltrados".
Y agregó: "Creo en Milei, es más, creo que es honesto y le han operado de manera burda y berreta, pero me harté de los cuadros sucios. ¿Quién armó Bs. As.? Podrido", concluyó.
"Me hinché las pelotas de Espert, me cansé de Scioli, de los Menem y delos K en las listas, yo no sé quién es quién. Solo quiero que no haya más K en ningún armado", siguió su diatriba.
"Me harté. Me harté de todos. Los periodistas, los K que ahora están en el Gobierno. Me harté. Me harté de listas de mierda", insistió el actor que sigue buscando alguien, a la derecha de la derecha, que lo represente.
