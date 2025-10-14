Duro posteo de Alfredo Casero contra la lista de LLA en Provincia: "¿Nos toman de pelotudos?"

"Estoy podrido de kirchneristas en el Gobierno. Recontrapodrido. Quien no tenga en sus listas ninguno, tiene mi voto y mi confianza", sostuvo en aquella oportunidad en sus cuentas en las redes sociales y advirtió que en las filas del Gobierno hay "infiltrados".

Y agregó: "Creo en Milei, es más, creo que es honesto y le han operado de manera burda y berreta, pero me harté de los cuadros sucios. ¿Quién armó Bs. As.? Podrido", concluyó.

alfredo casero

"Me hinché las pelotas de Espert, me cansé de Scioli, de los Menem y delos K en las listas, yo no sé quién es quién. Solo quiero que no haya más K en ningún armado", siguió su diatriba.

"Me harté. Me harté de todos. Los periodistas, los K que ahora están en el Gobierno. Me harté. Me harté de listas de mierda", insistió el actor que sigue buscando alguien, a la derecha de la derecha, que lo represente.