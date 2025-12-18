Informan que la industria sufrió su mayor caída en más de un año: los detalles
La apertura indiscriminada de las importaciones, el dólar atrasado y la caída del poder adquisitivo constituyen una tormenta perfecta que golpea a la industria nacional.
Las políticas del gobierno de Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo generaron una auténtica tormenta perfecta que está destruyendo miles de puestos de trabajo en la industria, uno de los sectores de mayor generación de mano de obra intensiva.
Así lo dejó en evidencia el último informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Allí se advierte que la industria manufacturera cayó un 6,1% interanual en noviembre. Se trata del peor dato en 16 meses del sector productivo nacional. En paralelo, remarcaron la contracción en la producción de químicos y plásticos, fundamentalmente en los segmentos de agroquímicos, jabones y detergentes y neumáticos.
El análisis realizado de FIEL señaló que la caída anual más profunda la registró la industria automotriz, en un marco de fuerte contracción en la producción de vehículos, retroceso en las ventas y patentamientos, y nueva caída en las exportaciones por los menores envíos a Brasil.
En el otro extremo, hubo incrementos en la fabricación de minerales no metálicos y de alimentos y bebidas, aunque en este último rubro se percibieron bajas en carnes y bebidas.
De todos modos, por segundo mes se vio una mejora en la medición desestacionalizada (+0,4%). Mientras tanto, en el acumulado de 2025 el Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL muestra un retroceso del -0,5%, a tan solo falta de un mes para culminar el año.
A nivel sectorial, las bajas más profundas de 2025 las sufrieron hasta el momento Insumos químicos y plásticos (-9,5%), Papel y celulosa (-5,2%) y Metalmecánica (-3,1%). Asimismo, las principales subas las arrojaron Minerales no metálicos (+6,5%), Alimentos y bebidas (+3,3%) y Petróleo procesado (+3,1%).
Con estos números, la entidad proyecta que la industria caerá en 2025 por tercer año consecutivo, mientras que para 2026 la expectativa es de recuperación con desempeños sectoriales diversos.
