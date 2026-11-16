El cierre pondrá en diálogo la inclusión financiera y la salud mental, con Alejandro Formento, presidente de Provincia Microcréditos, y el psicólogo Oscar Mangione.

El debut del ciclo fue el 28 de octubre en C Art Media. Bajo el título "La economía de tu bolsillo" y con la conducción de Alejandro Bercovich, reunió a más de 2.000 personas en una noche que mezcló debate económico, humor y música.

C5N Voces cuenta con el acompañamiento de Banco Provincia. El tercer encuentro será en diciembre y los detalles se anunciarán en c5n.com.