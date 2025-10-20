El posteo de Sergio Massa de cara a las elecciones legislativas: "Frenar a Milei"
El exministro de Economía se manifestó en torno a los comicios del próximo domingo haciendo uso de frases como "contá hasta 7" o "fuerte al medio".
Faltan pocos días para las elecciones legislativas nacionales, donde la expectativa es máxima: el gobierno de Javier Milei se juega mucho en unos comicios que se anticipan como complicados para La Libertad Avanza, especialmente, luego de la paliza que recibió el pasado 7 de septiembre en las votaciones bonaerenses.
Por ello, los principales referentes de cada fuerza política han hecho sus mejores esfuerzos en redes sociales para imponerse este próximo domingo. Este fue el caso de Sergio Massa, quien lanzó un video en la tarde de este lunes donde explica cómo votar a Fuerza Patria de manera didáctica.
"Faltan poquitos días: el 26 de octubre cambió el sistema de votación. Tenés dos formas muy fáciles de votar a Fuerza Patria y frenar a Milei", comenzó indicando. Y sumó: "La primera: contar hasta 7. Acordate: como el 7 de septiembre cuando lo empezamos a frenar a Milei. Y en el 7, la crucecita a Jorge Taiana y a Jimena López".
"La segunda es fuerte al medio, la columna del medio. El 26 de octubre, Fuerza Patria para frenar a Milei", cerró.
Quién gana las elecciones legislativas: las encuestas a una semana de los comicios
A solo siete días de las elecciones legislativas nacionales, un conjunto de sondeos revela un marcado deterioro en la imagen del presidente Javier Milei. La acumulación de crisis políticas —como los casos $LIBRA, ANDIS, los audios de Diego Spagnuolo y las denuncias que vincularon al excandidato José Luis Espert con el lavado y narcotráfico— han impactado negativamente en la opinión pública.
Caída de la imagen de Javier Milei
Los datos de varias consultoras coinciden en señalar el nivel de desgaste del mandatario:
Zuban Córdoba: El relevamiento, realizado a principios de octubre, indica que la imagen negativa de Milei escaló al 63,2%, su nivel más alto en un año. Además, el 64,7% desaprueba su gestión. El estudio también proyecta un clima de derrota para el oficialismo, ya que el 56,7% de los encuestados cree que La Libertad Avanza (LLA) perderá los comicios del 26 de octubre.
Management & Fit: Esta consultora sitúa la imagen positiva del Jefe de Estado en el 37,4%, con la negativa trepando al 47,9%, los niveles más bajos desde que asumió en diciembre de 2023.
Rubikon: El sondeo más reciente (11 y 12 de octubre) muestra que Milei retiene un 37,2% de imagen positiva, pero enfrenta un 47,4% de imagen negativa. Un dato curioso es que el 31% de los encuestados afirmó que su opinión sobre el Presidente empeoró tras el evento en el Movistar Arena.
Ante un eventual mal resultado electoral de LLA, el 27,4% de los consultados por Zuban Córdoba opinó que Milei debería renunciar, mientras que un 17,6% sugirió un cambio en la política económica.
