Difunden audios de diputado libertario exigiéndole los viáticos a un asistente: "El desarraigo es del partido"

Pauli sostiene en otro tramo de la charla que el desarraigo “es un viático por un trabajo que alguien no hace, entonces en lugar de exigirle el sueldo es pedirlo”. Allí menciona a dos empleadas que si cumplen la función que exige el pago del viático, y agrega finalmente “no les pedimos el desarraigo”, “en el caso de quienes no lo usan como viático lo usamos para sostener el partido” dejando en claro que se utilizan contratos que no cumplen su función.

Este mecanismo de financiamiento expuesto en los audios choca de frente con el discurso oficial de La Libertad Avanza, el cual promueve la transparencia y el ajuste fiscal en la política.

La filtración no solo pone en tela de juicio el manejo de fondos públicos dentro del espacio, sino que también revela una lógica de financiación partidaria que podría constituir graves irregularidades administrativas y éticas, contradiciendo los valores de "honestidad" que enarbola el oficialismo.