Javier Milei oficializó la baja del impuesto PAÍS al 7,5%: lo había aumentado cuando asumió

Embed - EL GOBIERNO VOLVIÓ a UBICAR el IMPUESTO PAÍS en 7,5% para IMPORTACIONES

El impuesto PAIS se aplica a la compra de dólares necesarios para el pago de importaciones y de fletes desde el exterior por lo que, a partir de esta rebaja, se espera que tenga un inmediato impacto en precios por un lado, pero en la recaudación del Estado por el otro también.

Entre los considerandos de la medida, el Gobierno estimó que "en el marco de las medidas adoptadas con el objetivo de contribuir a la estabilización de los precios, resulta necesario reducir la alícuota del Impuesto PAÍS para las operaciones de compra de billetes y divisas en moneda extranjera efectuadas por residentes en el país para el pago de obligaciones por la importación de determinados bienes y por la adquisición de servicios de fletes y otros servicios de transporte por operaciones de comercio exterior".

La medida tiene un claro objetivo: seguir colaborando a la baja de la inflación que se amesetó en los últimos dos meses, tras la baja gradual que mostró en los primeros meses del año luego de la disparada que provocaron las primera medidas de Milei y que la llevaron al 25,5% en diciembre.

La apuesta del Gobierno es la inflación en septiembre se ubique por debajo del nivel de registrado en julio (4%).

Sin embargo en el mercado son escépticos acerca del efecto de la medida. "El impacto sobre la inflación resulta difícil de estimar: dependerá de la estructura de costos de los distintos bienes y servicios que incorporan bienes importados, del grado de competencia que presente el resto para habilitar o no la recomposición de márgenes de rentabilidad. Entendemos que no será significativo, no esperamos bajas nominales de precios, en todo caso un freno de ajustes programados", planteó LCG en un informe.

En tanto un estudio del Banco Provincia midió qué impacto tuvieron en precios, en lo que va del siglo, las apreciaciones cambiarias. Entre 2002 y 2023, en 18 meses hubo una baja del tipo de cambio nominal mayor al 2% y advierte que no hubo contracción de precios a nivel general. En ese sentido señala que sin embargo "no son inocuas, generan ‘colchones’ para los meses siguientes, moderando la dinámica futura, pero sin tener un efecto similar al de las devaluaciones. El pass through de las apreciaciones es mucho menor que el de las devaluaciones".

Impacto en la recaudación

Dos de los efectos más claros que se espera por la baja del impuesto PAIS se dan en la parte fiscal y la cambiaria. Se estima que la recaudación que dejará de recibir el fisco por la reducción de alícuotas es de 0,4% del PBI.

El impuesto PAIS representó el 6,3% de los ingresos totales del Estado entre enero y julio pasado por lo que la reducción de la tasa implicará una pérdida de aproximadamente 2.500 millones de dólares (0,4% del PBI) para lo que resta de 2024.

En términos cambiarios, hay un efecto de competitividad que en el mercado, creen, implicaría mayor demanda de divisas para la importación. "El tipo de cambio importador caerá a 1.025 pesos, un nivel similar en términos reales al de la previa de las PASO en agosto de 2023", indicó la consultora 1816.

Decreto 777/2024:

