🔴Día de la Memoria EN VIVO: multitudinaria movilización a 50 años del inicio de la dictadura genocida

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Pablo Grillo, presente en la Vigilia por la Memoria en Plaza de Mayo

A horas de que se cumplan 50 años del último Golpe de Estado cívico-militar, Pablo Grillo participó de la Vigilia por el Día de la Memoria en Plaza de Mayo, donde fue recibido con aplausos.

El fotógrafo llegó sonriente, con su cámara, una camiseta argentina y un piluso con las iniciales CFK, acompañado por su padre. En una jornada cargada de emoción, fue presentado, subió al escenario, saludó a la multitud, que celebró su asombrosa recuperación; y volvió a desplegar su arte: sacar fotos.

pablo grillo Pablo Grillo en la vigilia por el Día de la Memoria. Foto: La Garganta Poderosa.

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