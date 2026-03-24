🔴Día de la Memoria EN VIVO: multitudinaria movilización a 50 años del inicio de la dictadura genocida

Estela de Carlotto le respondió al Gobierno y su video negacionista: "Quizás estén pronto entre rejas"
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo liquidó al equipo liderado por Milei, lamentando tener que convivir aún con la negación sistemática de la etapa más cruel de la Argentina: "El Gobierno está en otro mundo, en otro lugar, quizá esté pronto entre rejas. Es terrible lo que digo, pero es así. Pero el pueblo es el mismo. El pueblo es el sufrido, el sufrido antes, el sufrido ahora. Todavía existen lamentablemente circunstancias injustas".
Dejá tu comentario