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🔴Día de la Memoria EN VIVO: multitudinaria movilización a 50 años del inicio de la dictadura genocida

🔴Día de la Memoria EN VIVO: multitudinaria movilización a 50 años del inicio de la dictadura genocida
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Sociedad
Día de la Memoria
Plaza de Mayo

Decenas de miles de personas colmaron la Plaza de Mayo y las principales ciudades del país en un nuevo Día de la Memoria. La consigna es unánime: NUNCA MÁS.

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EN VIVO

Al cumplirse 50 años del último golpe de Estado, Buenos Aires y ciudades como Córdoba y Santa Fe volvieron a ser el escenario manifestaciones. En un nuevo Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, decenas de miles de personas se congregaron para homenajear a las víctimas y reafirmar el "Nunca más".

El reclamo histórico en Plaza de Mayo

El epicentro de la jornada conmemorativa fue, como ocurre históricamente, la histórica Plaza de Mayo. A pocos metros de la Casa de Gobierno se instaló el escenario para el acto central, donde referentes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo leyeron un documento conjunto de protesta y reflexión.

Bajo la consigna principal "A 50 años del golpe genocida, ¡qué digan dónde están!", la multitud exigió respuestas por los miles de desaparecidos que dejó el sistema represivo organizado por las Fuerzas Armadas entre marzo de 1976 y el regreso de la democracia en 1983. Durante toda la tarde predominaron los tradicionales pañuelos blancos, símbolo inconfundible de la incansable búsqueda que las Madres y Abuelas continúan sosteniendo a pesar del paso del tiempo para encontrar a sus hijos y a los nietos nacidos en cautiverio.

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Día de la Memoria: masiva marcha en Plaza de Mayo

Día de la Memoria: masiva marcha en Plaza de Mayo

Marcha en unidad frente al negacionismo

Uno de los datos políticos más relevantes de la jornada fue la postal de unidad. Por segundo año consecutivo, la ciudad de Buenos Aires albergó una única y masiva movilización. El colectivo liderado por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (que nuclea a organizaciones de izquierda), decidieron marchar de manera conjunta tras haber estado casi dos décadas realizando actos separados.

La presencia intergeneracional fue notoria, destacándose la participación de centros de estudiantes secundarios e incluso escuelas primarias que llevaron a la plaza sus trabajos áulicos sobre el concepto de memoria, el cual forma parte de la currícula educativa por ley.

Minuto a minuto del Día de la Memoria

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Estela de Carlotto le respondió al Gobierno y su video negacionista: "Quizás estén pronto entre rejas"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo liquidó al equipo liderado por Milei, lamentando tener que convivir aún con la negación sistemática de la etapa más cruel de la Argentina: "El Gobierno está en otro mundo, en otro lugar, quizá esté pronto entre rejas. Es terrible lo que digo, pero es así. Pero el pueblo es el mismo. El pueblo es el sufrido, el sufrido antes, el sufrido ahora. Todavía existen lamentablemente circunstancias injustas".

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Pablo Grillo, presente en la Vigilia por la Memoria en Plaza de Mayo

A horas de que se cumplan 50 años del último Golpe de Estado cívico-militar, Pablo Grillo participó de la Vigilia por el Día de la Memoria en Plaza de Mayo, donde fue recibido con aplausos.

El fotógrafo llegó sonriente, con su cámara, una camiseta argentina y un piluso con las iniciales CFK, acompañado por su padre. En una jornada cargada de emoción, fue presentado, subió al escenario, saludó a la multitud, que celebró su asombrosa recuperación; y volvió a desplegar su arte: sacar fotos.

pablo grillo
Pablo Grillo en la vigilia por el Día de la Memoria. Foto: La Garganta Poderosa.

Pablo Grillo en la vigilia por el Día de la Memoria. Foto: La Garganta Poderosa.

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Guía con las principales propuestas por el Día de la Memoria

Ferias, muestras y actividades culturales

  • En el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) continúa la Feria del Libro de Derechos Humanos “Derechos en Letras”, con entrada gratuita. Incluye mesas de debate y paneles sobre memoria, ambiente y escritura.
  • En la Casa de la Militancia (H.I.J.O.S.), dentro del mismo predio, se realiza “Feria y Memoria” (domingo, de 13 a 20), con más de 70 productores, radio abierta e intervenciones.
  • En el Centro Cultural Paco Urondo (UBA) sigue la muestra “Violencia económico-militar”, disponible hasta el 1° de mayo.

Teatro y performances

  • "24 toneladas" (domingo 22 y 29, 17 hs) en Beckett Teatro, una obra que reconstruye la quema de libros durante la dictadura.
  • "Mi vida anterior" en Dumont 4040 (jueves 18 hs y sábados 20 hs), basada en testimonios de desaparición.
  • "La memoria futura", recorrido performático en el Parque de la Memoria con relatos de Abuelas de Plaza de Mayo (funciones entre fines de marzo y abril).
  • "Huellas de Haroldo" (viernes 21 hs) en el Teatro Payró.
  • Estrenos: "Pasos en Resistencia" (26 de marzo), "Antes del 24" (desde el 3 de abril) y "El reverso de la memoria" (desde el 10 de abril).

Cine y documentales

  • Proyección de "Garage Olimpo" (domingo 22, 18 hs) en la Sala Leopoldo Lugones.
  • Jornada de cine documental de DocuDAC (miércoles 25, Vera 559).
  • Proyección de "Identidad" (lunes 24, Teatro Empire), sobre el nieto restituido Daniel Santucho Navajas.
  • Ciclo "A 50 años del golpe: formas de la memoria" con "Los rubios", de Albertina Carri (jueves 26, ENERC).

Intervenciones y actividades especiales

  • "Mesas de la memoria. El Nunca Más a 50 años del golpe" (miércoles 25, Centro Cultural Rojas).
  • "Recoletazo" en el Centro Cultural Recoleta (miércoles 25), una intervención colectiva que retoma el espíritu del Siluetazo.

Literatura y charlas

  • Presentación de "Correlatos" (lunes 23, Paco Urondo), espectáculo basado en la obra de Martín Kohan.
  • Charla "Contar la dictadura: ficción, testimonio y biografía" (jueves, Librería del Fondo).

Actividades centrales del 24 de marzo

  • Vigilia "50 gargantas contra la impunidad", convocada por La Poderosa en la Plaza de Mayo, desde las 14, con intervenciones artísticas y paneles.
  • Movilización a Plaza de Mayo a 50 años del Golpe Estado Cívico Militar
  • "Peña y locro por la Memoria" en La Trinchera Casa Cultural (desde las 13), con música en vivo y danzas.

Lanzamientos especiales

  • Estreno digital de "Décimas de Nunca Más", con Teresa Parodi y León Gieco, junto a otros artistas, en homenaje a Madres y Abuelas.

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El Gobierno dio un adelanto de su nuevo y provocador video por el Día de la Memoria

En la vísperas de una fecha de alta sensibilidad histórica, el Gobierno Nacional volvió a encender la polémica al difundir este lunes un "adelanto" de su pieza audiovisual oficial por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia "completa".

El video, que será publicado íntegramente este martes desde las 9 de la mañana al cumplirse el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, ratifica la línea discursiva oficial que busca reflotar la denominada "teoría de los dos demonios" y cuestiona el relato histórico consolidado por los organismos de Derechos Humanos.

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Masiva vigilia por el Día de la Memoria

La Plaza de Mayo se convirtió este lunes en el epicentro de una movilización multitudinaria. Bajo la consigna de la Vigilia por la Identidad, miles de personas se concentraron desde la tarde para esperar el inicio del 24 de marzo, en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en lo que representa el 50° aniversario del último golpe de Estado en Argentina.

La convocatoria, que comenzó a las 16:00 horas, superó las expectativas de los organizadores. Organizaciones de Derechos Humanos, movimientos sociales y familias autoconvocadas colmaron el histórico paseo frente a la Casa Rosada.

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