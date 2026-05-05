Javier Milei apoyó la ironía de Lilia Lemoine en X sobre la cascada de la casa de Manuel Adorni

"Tabar habría recibido contacto de la gente de Adorni para borrar conversaciones a cambio de beneficios, borrar pruebas del teléfono", indicó la experiodista a Ámbito.com.

Mientras Lilia Lemoine despotricaba contra Marcela Pagano en X, otro usuario señaló la misma peculiaridad sobre la "cascada" en la casa de Indio Cuá, el country donde se compró la casa Manuel Adorni.

RT Milei cascada

Pero Javier Milei decidió trabajar a tiempo completo en la defensa de su exvocero y actual Jefe de Gabinete: antes de su viaje a los Estados Unidos lo incluyó en una reunión con dirigentes de la organización judía B'nai B'rith Internacional.