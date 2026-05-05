Javier Milei ya partió a Estados Unidos: esta vez, hablará en un foro en Los Ángeles

A las 18 del mismo miércoles el mandatario disertará en el Foro ante empresarios y actores del mundo de los negocios a gran escala, una vez más, con la intención de tentar a alguno a que venga a poner sus dólares en el país.

Ya en mayo de 2024 Javier Milei había asegurado que "Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva Meca de Occidente", pero por ahora, en términos de petróleo y otros tipos de explotación de recursos, la Meca sigue estando en Medio Oriente.

Tan firme está el objetivo de abrir la economía argentina al mundo que Javier Milei ya viajó dos veces a los Estados Unidos en lo que va de 2026, contando la Argentina Week en Nueva York, que le valió a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el escándalo inaugural de su gestión.

A diferencia de como ocurrió en la Argentina Week, la comitiva oficial de Javier Milei fue bastante reducida en esta vuelta: lo acompañan su hermana, Karina Milei, además del canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Milei y compañía partió este martes a las 13 y se espera que para las 13.30 del jueves estén de regreso en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, con o sin inversiones.