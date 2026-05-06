Javier Milei inicia este miércoles la agenda de su cuarta visita a Estados Unidos del año: los detalles
El mandatario diserta este miércoles en la Conferencia Global del Instituto Milken. Cómo sigue su agenda oficial.
En su insistente objetivo de mostrarse alineado con el Gobierno de Donald Trump, el presidente Javier Milei inicia este miércoles su agenda del cuarto viaje del año a los Estados Unidos, y número 17 de su gestión; con una disertación en la 29° edición de la Conferencia Global del Instituto Milken.
En esta oportunidad, el mandatario repetirá su participación en el foro internacional junto al canciller Pablo Quirno y al embajador Alec Oxenford, en un evento que congrega a referentes de las finanzas, la tecnología y las políticas públicas a nivel mundial.
Pese a la relevancia del encuentro, la agenda confirmada por la Jefatura de Gabinete no contempla una reunión bilateral con el presidente Trump, centrando la actividad oficial en los paneles y debates del think tank que históricamente ha recibido a figuras de la talla de Bill Clinton y Kristalina Georgieva.
Esta visita se suma a una repetida agenda internacional que el libertario ha desarrollado en territorio norteamericano durante el transcurso de 2026. Su primer viaje tuvo lugar el 19 de febrero en Washington para la Junta de la Paz, seguido por su presencia en Miami el 8 de marzo para la cumbre Escudo de las Américas junto a otros mandatarios regionales.
La última incursión fue a mediados de marzo en Nueva York, donde inauguró la Argentina Week 2026, un evento de perfil económico diseñado para conectar a inversores de Wall Street con funcionarios nacionales y gobernadores en el marco de entidades como JPMorgan y Bank of America.
La agenda completa de Javier Milei en Los Ángeles
Miércoles 6 de mayo
- 04:30 hs - Arribo del vuelo presidencial a Los Ángeles.
- 14:00 hs - Reunión con el Presidente del Instituto Milken , Michael Milken, y posteriormente, encuentro grupo reducido de empresarios
- 18:00 hs - Disertación del Presidente de la Nación ante la 29 Conferencia Anual Instituto Milken
- 22:00hs - Partida del vuelo de regreso a la Argentina
Jueves 7 de mayo
- 13:30 hs – Llegada a la Ciudad de Buenos Aires
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