Domingo Cavallo cruzó a Javier Milei tras sus críticas: "Ahora piensa como los populistas de izquierda"
Luego de que el Presidente lo acusara de tener un “prontuario de expropiaciones”, el exministro cuestionó el cambio de postura del mandatario respecto de 2020.
La disputa pública entre el presidente Javier Milei y el exministro de Economía Domingo Cavallo sumó un nuevo capítulo de alta tensión luego de que el creador de la Convertibilidad respondiera con dureza a las acusaciones del mandatario, quien le había atribuido un "prontuario de expropiaciones" por distintas medidas adoptadas durante sus pasos por la función pública.
A través de una publicación en su blog oficial, Cavallo apuntó directamente contra el giro discursivo del jefe de Estado sobre las crisis económicas de 1982, 1991 y 2001, comparando su actual mirada histórica con la de sus históricos detractores ideológicos.
"Ahora Milei piensa como los populistas de izquierda sobre hechos históricos, muy diferente a como lo hacía en 2020. ¿Cuándo interpretaba bien los hechos históricos, entonces o ahora?", lanzó el economista, acompañando su descargo con el video de una charla que ambos protagonizaron seis años atrás, cuando mantenían sintonía política y económica.
Qué había dicho Milei sobre el "prontuario" de Cavallo
La réplica del exfuncionario llegó después de que Milei lo cuestionara con severidad durante su participación en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central. Allí, el Presidente repasó las gestiones de Cavallo en el Banco Central y en el Palacio de Hacienda bajo las presidencias de Carlos Menem y Fernando de la Rúa para descalificar sus objeciones al plan libertario.
"Cavallo tiene una historia, un prontuario de expropiaciones. Expropió con el corralito, expropió con el Plan Bonex y le nacionalizó la deuda en 1982 a los que habían timbeado con la tablita", sostuvo el mandatario, quien además calificó al esquema de convertibilidad como una "expropiación entre el 75% y el 90%" y aseguró que, al inicio de su mandato en 2023, descartó propuestas similares por considerarlas "inmorales" y violatorias del derecho de propiedad.
Las advertencias por el dólar, el cepo y las elecciones de 2027
El cruce se da en medio de las reiteradas advertencias de Cavallo sobre la sostenibilidad del programa económico actual. En un seminario realizado recientemente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el exministro alertó que, si el Gobierno no introduce correcciones cambiarias, monetarias y financieras en el corto plazo, "corre el riesgo de que antes de las elecciones (de 2027) se le destartale todo".
En ese sentido, Cavallo insistió en que la Argentina "no tiene una moneda confiable" debido a la persistencia de restricciones cambiarias y un tipo de cambio que consideró atrasado, al tiempo que reclamó acelerar el levantamiento total del cepo y priorizar la acumulación de reservas por parte del Banco Central para darle previsibilidad a la actividad productiva.
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