Las advertencias por el dólar, el cepo y las elecciones de 2027

El cruce se da en medio de las reiteradas advertencias de Cavallo sobre la sostenibilidad del programa económico actual. En un seminario realizado recientemente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el exministro alertó que, si el Gobierno no introduce correcciones cambiarias, monetarias y financieras en el corto plazo, "corre el riesgo de que antes de las elecciones (de 2027) se le destartale todo".

En ese sentido, Cavallo insistió en que la Argentina "no tiene una moneda confiable" debido a la persistencia de restricciones cambiarias y un tipo de cambio que consideró atrasado, al tiempo que reclamó acelerar el levantamiento total del cepo y priorizar la acumulación de reservas por parte del Banco Central para darle previsibilidad a la actividad productiva.