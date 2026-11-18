"Es decir, que le da un rol más importante al tiempo. O sea, no soy como Ulises, que solo me abrazo al palo mayor. Me abrazo al palo mayor porque no solo estoy mirando el corto plazo, sino que estoy mirando las consecuencias a largo. Por eso que digo que soy un estoico con conciencia intertemporal", insistió Milei ante un atónito Eduardo Feinmann.

Por último, el Presidente bajó el tono a la polémica asegurando que se trata de reflexiones habituales que comparte en sus redes: "Ahora, yo sigo páginas estoicas y son cosas que a mí me llevan a pensar. Esa frase, en estricto rigor, si usted revisa mis discursos del 2025, está presente en varios discursos".