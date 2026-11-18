"Un estoico intertemporal": la extraña explicación de Javier Milei para negar la interna con Patricia Bullrich
El Presidente argumentó que la exministra de Seguridad es su "socia política" y aprovechó para aclarar un tuit, aunque no terminó de quedar muy claro.
En el marco de la misma entrevista televisiva con Eduardo Feinmann, el presidente Javier Milei se refirió a los persistentes rumores sobre un supuesto desplazamiento de Patricia Bullrich de La Libertad Avanza (LLA) y se despachó con una singular y compleja explicación filosófica para negar de plano cualquier cortocircuito con la funcionaria.
Frente a las especulaciones periodísticas y las tensiones dentro del espacio oficialista, el mandatario fue categórico al definir el rol de la senadora dentro del armado político. "¿Pero cómo la vamos a echar? Es la jefa de la bancada de senadores. Es mi socia política", sentenció.
La insólita aclaración de Javier Milei sobre un viejo tuit suyo
Durante el intercambio, el conductor le consultó directamente por un mensaje publicado en sus redes sociales —que rezaba "hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán"— justo antes de que el papa León XIV emprendiera el viaje de regreso, deslizando si iba dirigido a la exministra de Seguridad.
Lejos de validar esa lectura, Milei aseguró que el mensaje apuntaba a la oposición y aprovechó para explayarse sobre sus lecturas y su postura ideológica. "Ni loco, eso se lo escribía al kirchnerismo. Al kirchnerismo", aclaró de inmediato..
Para explicar el origen de sus reflexiones públicas, el mandatario se definió bajo una óptica clásica. "Yo filosóficamente estoy muy alineado con los estoicos. En realidad soy un estoico, pero intertemporal", argumentó.
"Es decir, que le da un rol más importante al tiempo. O sea, no soy como Ulises, que solo me abrazo al palo mayor. Me abrazo al palo mayor porque no solo estoy mirando el corto plazo, sino que estoy mirando las consecuencias a largo. Por eso que digo que soy un estoico con conciencia intertemporal", insistió Milei ante un atónito Eduardo Feinmann.
Por último, el Presidente bajó el tono a la polémica asegurando que se trata de reflexiones habituales que comparte en sus redes: "Ahora, yo sigo páginas estoicas y son cosas que a mí me llevan a pensar. Esa frase, en estricto rigor, si usted revisa mis discursos del 2025, está presente en varios discursos".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario