Advierten cuánto dinero se perdería si gana Javier Milei y rompe relaciones con China y Brasil

En la misma línea el canciller agregó: "Sumé las exportaciones a China y Brasil durante el 2022 y la cuenta me dio 22.000 millones de dólares, que es lo que perderíamos si Milei llegara a ser presidente y tomara estas decisiones el 11 de diciembre".

santiago cafiero

Cafiero comparó esta pérdida con la que provocó la sequía que la Argentina atravesó este año, "la más importante de la historia argentina, producto de la crisis climática" y afirmó que lo de Milei "en cambio, es un capricho ideológico".

En una reciente entrevista concedida al escritor peruano Jaime Bayly y en declaraciones previas realizadas a la agencia Bloomberg, Milei había dicho que, de llegar a la Presidencia, no haría “pactos con comunistas”, y rompería relaciones con los gobiernos de China y Brasil, los dos principales socios comerciales del país.

Durante la charla con Bayly, Milei definió incluso al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, como "comunista" y "corrupto", ya que dijo coincidir con una calificación hecha por el entrevistador, quien al hacerle una pregunta había mencionado al líder del PT y tres veces presidente de Brasil como "un gran corrupto".

milei motosierra.jpg

En respuesta a esos dichos, Cafiero advirtió que las definiciones en temas internacionales del candidato de LLA implican un riesgo para la Argentina y su vínculo con el mundo, porque en caso de ser aplicadas desde el Gobierno podrían derivar en que el país se "aísle".

"Es algo que Milei dice, no es una campaña del miedo. La gente quiere saber en qué mundo piensa La Libertad Avanza y no nos podemos aislar en momentos en que los países se están abriendo todos en el mundo. La idea debe ser cómo favorecemos el multilateralismo, cómo se amplifica la mirada y se generan nuevos mercados. Necesitamos exportar más, no romper relaciones", planteó Cafiero.

Luego, en declaraciones a C5N, el jefe de la diplomacia argentina señaló que "hoy el mundo está discutiendo cómo se reindustrializa" en el contexto de una "globalización de regiones".

lula massa.jpg

"La discusión que tenemos con el Mercosur y con Brasil es, puntualmente, una discusión sobre el futuro. Tenemos que analizar cómo fortalecemos nuestro bloque, porque lo que se viene es una globalización de regiones. Lejos de romper relaciones, lo que estamos haciendo con el gobierno de Brasil, es afianzar nuestro vínculo", subrayó el canciller.

Cafiero contrastó las posturas de Milei con la idea que tiene el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, quien planteó la necesidad de "duplicar las exportaciones" de la Argentina en los próximos años.

"Como plantea Massa, a las dificultades del presente, se las resuelve con empresas, trabajando y exportando", aseguró el canciller. Y agregó: "No rifando nuestra soberanía monetaria. No es real la dolarización. Necesitamos exportar más y tender puentes con el mundo".

De cara al balotaje del 19, Cafiero sostuvo que el "desafío que tenemos desde Unión por la Patria es principalmente militar con claridad porque la elección no está ganada y hay que salir a explicar".