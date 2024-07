La respuesta de Javier Milei a Orlando Ferreres sobre el Plan Bonex: "Desenmascarando farsantes"

El presidente Javier Milei desmintió las preocupantes declaraciones del economista Orlando Ferreres sobre la medida anunciada el pasado viernes por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, respecto al traspaso de la deuda del BCRA a deuda del Tesoro.

Caputo y Bauselli explicaron que la medida es la "segunda etapa" del plan de estabilización económica, cuyo eje será "la emisión monetaria cero", y trata de “sincerar” los pasivos remunerados del Banco Central, debido a que estos tienen origen en el déficit fiscal y, por lo tanto, corresponden al Tesoro.

Sin embargo, el economista Orlando Ferreres consideró que “se anunció una especie de Plan Bonex para los bancos. Con otro nombre, con otro tipo de deuda pero es lo mismo que hizo Ermán González con el Plan Bonex, porque se pasa deuda que es del Banco Central al Tesoro”.

banco central telam 2.jpg

El economista remarcó que “eso es lo que no gustó a los mercados” y consideró que “El gobierno esperaba que hubiera una reacción mejor de todos los sectores por la salida de la Ley Bases y el paquete fiscal, y que todo iba a andar muy bien, que iba a bajar el riesgo país, que iban a subir las acciones y que los bonos iban a aumentar también. Todo eso no se dio porque justamente no era lo que estaba esperando el mercado que se diera", según explicó ayer por la mañana en Radio 10.

Agregó que “no salieron muy contentos los bancos cuando vieron que eso era una obligación realmente ineludible, que no tienen más remedio que hacerlo y es bastante dinero”, sostuvo que “tanto Wall Street como Buenos Aires han reaccionado mal a todo” y que “los banqueros están preocupados”.

La respuesta de Javier Milei a Orlando Ferreres

Sin título.jpg

Ante estas declaraciones, el presidente Milei desmintió rotundamente al economista, replicando el mensaje de un usuario de X (antes Twitter) que aclaraba que las declaraciones de Ferrere eran “afirmaciones visiblemente malintencionadas contra el gobierno de Javier Milei, carentes de realismo y de sustento empírico/histórico alguno” y que la medida “nada que ver con el Plan Bonex de diciembre de 1989”.A esto, el Presidente agregó la frase “Desenmascarando farsantes”.

Qué fue el Plan Bonex

El Plan Bonex fue un canje forzoso de los depósitos en australes a plazo fijo por bonos externos o títulos públicos que se llamaron “Bonex 89”. El vencimiento estaba previsto a 10 años, en 1999.

La medida fue tomada por Decreto de Necesidad y Urgencia en diciembre de 1989 por el entonces presidente Carlos Menem e implementado por el ministro de Economía Antonio Erman González en un intento por combatir la hiperinflación.

Sin embargo, el impacto de esta medida económica fue fue “muy negativo” en los ahorristas y provocó un shock que paralizó la economía, según expresaron economistas consultados por Chequeado.