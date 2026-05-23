Victoria Villarruel estará ausente en el Tedeum del 25 Mayo en la Catedral Metropolitana
La Vicepresidenta no fue invitada al tradicional oficio religioso con motivo de la fecha patria.
La tensión en la cúpula del Poder Ejecutivo sumó un nuevo capítulo para este 25 de Mayo. Por primera vez, Villarruel no formará parte de la comitiva oficial que acompañará al presidente Javier Milei al tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana.
Según informaron desde el Senado, la decisión de no incluirla en el esquema de la ceremonia y en las actividades posteriores fue una determinación directa de la secretaria general de la Presidencia.
La distancia entre Javier Milei y Villarruel fue in crescendo a un punto sin retorno. La profundización del quiebre había quedado expuesta de manera pública en el Tedeum del año pasado.
En el Tedeum de 2025, Milei ingresó a la Catedral, saludó con un abrazo a José Luis Espert, rechazó la mano del jefe de gobierno porteño Jorge Macri y tampoco saludó a Villarruel.
La decisión de marginar a Villarruel coincide con un momento de reconfiguración de fuerzas dentro del oficialismo. La vicepresidenta mantiene su estrategia de gestionar el Senado con autonomía, un territorio donde el Gobierno depende de negociaciones quirúrgicas con la oposición dialoguista para garantizar la gobernabilidad legislativa.
A la par de este repliegue en la Cámara Alta, La Libertad Avanza recorta los márgenes de influencia de la vicepresidenta fuera del Congreso.
Diputada libertaria tildó de "montonera" a Victoria Villarruel y la respuesta fue letal: "¿Usted se fumó...?"
Victoria Villarruel pareciera estar en un momento político donde se expresa con verdadera libertad y, a menudo, de manera explosiva. Completamente desvinculada -en la práctica- del gobierno de Javier Milei, la vicepresidenta tuvo un reciente cruce con una diputada libertaria.
Todo comenzó cuando Gabriela Neme (diputada provincial por Formosa) se mostró furiosa con la titular del Senado por una supuesta complicidad con el peronismo: "Repudio total a la cómplice del feudalismo de Insfrán y Mayans, la impostora @VickyVillarruel. Autorizó la realización de un evento en el salón azul del Senado, pero cedió a Insfrán y dos horas lo canceló cagándose en los formoseños que con mucha valentía vinieron a dar su testimonio".
Y añadió: "Pudo sacarnos un salón, pero no nos calló. Está claro que es ella quien va a frenar el proyecto de intervención porque elige estar del lado de los genocidas, narcotraficantes, importándole un carajo la democracia. Señora, usted es una impostora en ese cargo y le falta el respeto al pueblo argentino. No vaya más a Formosa a hacerse la que le importa el sufrimiento de un pueblo porque Ud. eligió estar del lado de los montoneros de la vida. Que Dios perdone su hipocresía", concluyó Neme.
La respuesta de Villarruel a Neme
Ante esto, a Villarruel no le tembló el pulso para ningunear a la legisladora: "Señora, no la conozco. Pero ¿Ud. se fumó un ombú? Sólo alguien drogado podría acusarme de montonera, de estar del lado de los narcotraficantes o de participar en alianzas inexistentes. Dígale NO a las drogas".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario