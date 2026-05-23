Victoria Villarruel estará ausente en el Tedeum del 25 Mayo en la Catedral Metropolitana

A la par de este repliegue en la Cámara Alta, La Libertad Avanza recorta los márgenes de influencia de la vicepresidenta fuera del Congreso.

Diputada libertaria tildó de "montonera" a Victoria Villarruel y la respuesta fue letal: "¿Usted se fumó...?"

Victoria Villarruel pareciera estar en un momento político donde se expresa con verdadera libertad y, a menudo, de manera explosiva. Completamente desvinculada -en la práctica- del gobierno de Javier Milei, la vicepresidenta tuvo un reciente cruce con una diputada libertaria.

Todo comenzó cuando Gabriela Neme (diputada provincial por Formosa) se mostró furiosa con la titular del Senado por una supuesta complicidad con el peronismo: "Repudio total a la cómplice del feudalismo de Insfrán y Mayans, la impostora @VickyVillarruel. Autorizó la realización de un evento en el salón azul del Senado, pero cedió a Insfrán y dos horas lo canceló cagándose en los formoseños que con mucha valentía vinieron a dar su testimonio".

Y añadió: "Pudo sacarnos un salón, pero no nos calló. Está claro que es ella quien va a frenar el proyecto de intervención porque elige estar del lado de los genocidas, narcotraficantes, importándole un carajo la democracia. Señora, usted es una impostora en ese cargo y le falta el respeto al pueblo argentino. No vaya más a Formosa a hacerse la que le importa el sufrimiento de un pueblo porque Ud. eligió estar del lado de los montoneros de la vida. Que Dios perdone su hipocresía", concluyó Neme.

La respuesta de Villarruel a Neme

Ante esto, a Villarruel no le tembló el pulso para ningunear a la legisladora: "Señora, no la conozco. Pero ¿Ud. se fumó un ombú? Sólo alguien drogado podría acusarme de montonera, de estar del lado de los narcotraficantes o de participar en alianzas inexistentes. Dígale NO a las drogas".