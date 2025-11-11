Jorge Macri se reunió con Luis Caputo por la coparticipación de CABA: "Encuentro positivo"

La reunión duró algo menos de una hora, y el jefe de gobierno se fue sin hablar. No hubo acuerdo, aunque sí disposición y promesas de trabajo conjunto. “Una reunión muy positiva, estuvimos viendo temas que hacen a la ciudad, endeudamiento y coparticipación. Vamos a seguir reuniéndonos la semana que viene, esta semana estaremos haciendo números para acercar posiciones”, dijo el jefe de gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, al salir de la reunión. “Estamos trabajando con los equipos técnicos, para encontrar un acercamiento en las diferencias que hay”, acotó a su lado el ministro de Justicia de la ciudad, Gabino Tapia, en una breve declaración a la prensa y sin aceptar preguntas.