La palabra de Jorge Macri tras confirmar que será padre con María Belén Ludueña: "Es el desafío más lindo"

Al ver este tierno posteo, Ludueña no dudó en responder: "e amo, mi amor. Muy muy feliz con la noticia. Se viene después de tantos rezos. La espera más linda junto a vos".

Embed - Jorge Macri on Instagram: "Hoy quiero compartir una de las noticias más lindas de mi vida. Junto a María Belén estamos esperando un hijo. Soy padre ya de 3 maravillosos hijos que son lo más lindo que me pasó en la vida. Ahora llega esta bendicion de un nuevo hijo junto a Belén. Ser padre te cambia todo: es el desafío más lindo, el más profundo, el que te empuja a ser mejor. Te amo mi vida, gracias por hacerme tan feliz. Vas a ser una gran madre. Gracias a todos por el cariño que nos hacen llegar. ♥" View this post on Instagram

Por otro lado, en medio de una conferencia de prensa junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el marco de la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, Macri habló de esta noticia y comentó: "Cuando estuvimos en Madrid, José Luis estaba esperando, muy cerquita de ser padre, así que fue uno más de los que me convenció de que vale la pena dar una nueva chance a la vida, aunque uno sea un poquito más grande".

"Tengo tres hijos maravillosos, son lo más perfecto de mi vida, y tenía ganas de darme una chance más y hacerlo con Belén, mi pareja, a la que amo y con la que tengo mi proyecto de vida", sumó.

"Estamos muy felices, es una bendición. Resta esperar, va poquito tempo, está todo bien, sanito, pero hay que esperar más o menos hasta fines de abril", detalló.

"No fue fácil, ella puso el cuerpo, tuvo los altos y bajos normales de un tratamiento. Le doy un crédito adicional a Belén, que tuvo una carga emocional extra", destacó el funcionario.