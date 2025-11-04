Jorge Macri y María Belén Ludueña confirmaron que serán padres: "Tiene 12 semanas"

María Belén Ludueña compartió una de las noticias más importantes y felices de su vida: está embarazada de su primer hijo junto a su esposo, Jorge Macri, actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La confirmación llegó luego de que Ángel de Brito adelantara en su programa que la pareja se encontraba transitando las primeras semanas de gestación, aunque habían preferido mantenerlo en reserva hasta que el embarazo estuviera más avanzado.