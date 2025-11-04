Jorge Macri y María Belén Ludueña confirmaron que serán padres: "Tiene 12 semanas"
El jefe de Gobierno porteño anunció en sus redes sociales que espera su primer hijo junto a la periodista.
María Belén Ludueña compartió una de las noticias más importantes y felices de su vida: está embarazada de su primer hijo junto a su esposo, Jorge Macri, actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La confirmación llegó luego de que Ángel de Brito adelantara en su programa que la pareja se encontraba transitando las primeras semanas de gestación, aunque habían preferido mantenerlo en reserva hasta que el embarazo estuviera más avanzado.
“Belu me lo contó cuando todavía no tenía ni un mes, pero eligieron esperar el momento indicado para anunciarlo públicamente”, explicó De Brito en LAM, desatando rápidamente la repercusión en redes. Poco después de la revelación, Ludueña publicó una imagen junto a Macri en su cuenta de Instagram.
En la foto, ambos aparecen abrazados y sonrientes, transmitiendo la felicidad que atraviesan con la llegada del bebé. “Todo este amor y más es para vos, mi vida. Felices con la noticia de tu llegada. ¡Así te esperamos! Gracias virgencita por cumplirnos el deseo y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas que me llegan desde hace tiempo”, escribió la conductora, acompañando el mensaje con un corazón rojo.
La publicación fue rápidamente colmada de comentarios de felicitaciones y muestras de cariño por parte de amigos, colegas y seguidores. Entre los mensajes destacados estuvo el de Virginia Gallardo, quien celebró la noticia con palabras llenas de ternura y emoción.
Desde su casamiento en noviembre de 2022, Ludueña y Macri mantuvieron una relación sólida y reservada, alejados de los escándalos mediáticos y centrados en sus respectivas carreras. Ahora, la pareja se prepara para recibir a su primer hijo, que nacerá en 2026, aunque por el momento no trascendió el género del bebé.
La noticia no solo conmovió al entorno de ambos, sino que también generó una ola de buenos deseos en las redes sociales, donde sus seguidores expresaron su alegría por esta nueva etapa. Para María Belén, que combina su carrera en los medios con su rol de primera dama porteña, comienza ahora un capítulo lleno de ilusión, amor y expectativa.
