Miguel Boggiano le dijo a Jorge Rial que si levantan el cepo la gente vendería sus dólares

https://twitter.com/C5N/status/1558167334359126016 EN VIVO | #Argenzuela con @rialjorge



@Miguel_Boggiano, sobre la liberación del cepo al dólar: "Si liberás el cepo al dólar valdría entre $250-$280".



https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/OjYTOoGgVv — C5N (@C5N) August 12, 2022

El principal problema que tiene la Argentina, es que "nadie se anima a tomar las medidas que hay que tomar para bajar el déficit fiscal" y aseguró que el país no puede tener la cantidad de empleados públicos que tiene por lo que reclamó un plan sostenido en el tiempo para que en 10 años la planta de trabajadores estatales se vea reducida a su mínima expresión.

"El problema -siguió- es que la política no se asustó lo suficiente como para hacer lo que hay que hacer que es bajar el gasto público".

El invitado de Argenzuela por C5N advirtió: "Esta película ya la vimos y termina mal, este tipo de deudas que crecen a esta velocidad... sería milagroso que no termine en un golpe fuerte".

Boggiano reconoció que "esto no es un problema que empieza con el gobierno de Alberto Fernández" y señaló que Mauricio Macri no se animó a achicar, como debería haber hecho, el déficit fiscal que heredó de la gestión de Cristina Kirchner.

"Con el cepo cambiario los dólares sólo salen. Hay que liberarlo o Alberto no termina el mandato", advirtió.

Boggiano aseguró que el índice de inflación del 7,4% registrado en julio "se debe a la explosión de la brecha cambiaria que tiene que ver con que haya tantas restricciones para importar".

Y siguió: "Con el cepo no vas a tener a nadie que quiera ingresar los dólares a la Argentina si los tiene que vender a 140 pesos. Esta brecha genera muchas distorsiones, va a tener que liberarse en algún momento".

"Lo que hay que hacer no es agradable, pero fijate cuáles son las alternativas. No hay soluciones mágicas que no sean dolorosas, sino ya las hubiesen tomado. La Argentina se debate entre si se corta un brazo o se corta una pierna", concluyó.