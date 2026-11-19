La suba acumulada en lo que va de noviembre vienen a complicar las aspiraciones de financiamiento externo del país, ya que implica un encarecimiento del acceso al crédito para el Estado y, de manera indirecta, también para empresas y provincias.

Según los especialistas, un indicador por encima de los 900 puntos suele interpretarse como una señal de cautela por parte de los mercados respecto de la capacidad y las condiciones futuras de financiamiento del país.

Hasta ahora, la reacción de los mercados muestra que los inversores mantienen una postura defensiva frente a los activos argentinos, mientras siguen de cerca las perspectivas económicas y fiscales para los próximos meses.