Jornada difícil: el Riesgo País supera holgadamente los 900 puntos al caer bonos y acciones argentinas
Llega a 930 puntos básicos porque los inversores siguen reduciendo posiciones en deuda argentina ante un escenario de mayor incertidumbre financiera.
En una jornada complicada para los mercados argentinos e internacionales, el Riego País alcanzó este jueves los 930 puntos básicos, subiendo 82 desde el máximo de la jornada anterior, cuando llegaba a 848 puntos.
En efecto, el índice elaborado por JP Morgan pegó un salto de 9,67%, acercándose al máximo alcanzado en lo que va del mes, considerando que el 6 de noviembre último llegaba a 939 puntos básicos, considerado también el punto más alto del año.
La fuerte escalada este jueves se produjo en el marco de una jornada marcada por la presión vendedora sobre los bonos soberanos y un renovado deterioro en el desempeño de las acciones locales que cotizan en Nueva York, donde los inversores redujeron posiciones en deuda argentina ante un escenario de mayor incertidumbre financiera.
Cuando los bonos caen de precio, aumenta el rendimiento que exigen los mercados para mantener esos títulos y, en consecuencia, se amplía la brecha frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, referencia utilizada para calcular el Riesgo País.
Durante la rueda, los bonos soberanos en dólares mostraron bajas generalizadas, mientras que los ADR de empresas argentinas operaron con pérdidas destacadas en Wall Street, con fuertes caídas para bancos, energéticas y empresas vinculadas al sector agropecuario.
La suba acumulada en lo que va de noviembre vienen a complicar las aspiraciones de financiamiento externo del país, ya que implica un encarecimiento del acceso al crédito para el Estado y, de manera indirecta, también para empresas y provincias.
Según los especialistas, un indicador por encima de los 900 puntos suele interpretarse como una señal de cautela por parte de los mercados respecto de la capacidad y las condiciones futuras de financiamiento del país.
Hasta ahora, la reacción de los mercados muestra que los inversores mantienen una postura defensiva frente a los activos argentinos, mientras siguen de cerca las perspectivas económicas y fiscales para los próximos meses.
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