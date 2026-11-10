El Riesgo País bajó por segundo día consecutivo mientras se recuperan los bonos argentinos

Lo que vino a complicar las cosas fue el escenario externo, al conocerse el dato de inflación en los Estados Unidos, que fue superior al previsto por los mercados al registrar un incremento mensual del 0,4%, por encima del 0,3% esperado por los analistas.

El dato reavivó las preocupaciones sobre la evolución de las tasas de interés de la Reserva Federal y provocó un fortalecimiento del dólar frente a otras monedas, afectando incluso a las latinoamericanas. Por ejemplo, el real brasileño perdió aproximadamente un 1,6% y el peso mexicano retrocedió cerca del 1%.