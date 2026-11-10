El Riesgo País bajó por segundo día consecutivo mientras se recuperan los bonos argentinos
Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, sin embargo, sufrieron otra jornadas de pérdidas tras la toma de ganancias del lunes.
El Riesgo País volvió a bajar para cerrar este martes en 860 puntos básicos y conseguir así, como no pasaba desde hace mucho tiempo, reducciones en dos jornadas consecutivas gracias a la leve recuperación de los bonos argentinos en dólares.
El indicador elaborado por JP Morgan tuvo una disminución de 14 unidades respecto de la jornada anterior (-1,49%), sumándose al descenso fuerte descenso de 52 puntos durante el lunes último, acumulando una reducción de 66 unidades en lo que va de la semana.
En concreto, fue la evolución positiva de los títulos públicos lo que permitió que el temido índice siguiera alejándose del umbral de los 1.000 puntos, como había amenazado la semana pasada, generando pánico entre inversores locales y, sobre todo, en el Palacio de Hacienda.
La nueva baja se dio en el marco del comportamiento positivo registrado al comienzo de la semana, cuando los mercados internacionales reaccionaron favorablemente a señales de distensión en Medio Oriente y a la recuperación de las acciones tecnológicas.
Mientras la plaza local se encuentra cerrada por el feriado papal, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) operaron con variaciones negativas, en sintonía con un repliegue de la bolsa de Nueva York tras las fuertes ganancias de la jornada previa, destacándose los rojos de Loma Negra (-2,3%), YPF (-2,2%) e Irsa (-2%).
Lo que vino a complicar las cosas fue el escenario externo, al conocerse el dato de inflación en los Estados Unidos, que fue superior al previsto por los mercados al registrar un incremento mensual del 0,4%, por encima del 0,3% esperado por los analistas.
El dato reavivó las preocupaciones sobre la evolución de las tasas de interés de la Reserva Federal y provocó un fortalecimiento del dólar frente a otras monedas, afectando incluso a las latinoamericanas. Por ejemplo, el real brasileño perdió aproximadamente un 1,6% y el peso mexicano retrocedió cerca del 1%.
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