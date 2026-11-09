En medio de la visita del papa León XIV, bajó el Riesgo País: sigue cerca de los 900 puntos

Al alza: El gran protagonista del día fue el Global 2029 (surgido de la reestructuración de 2020), con un alza del 3,5% . En tanto, el Global 2046 sumó un 1,5% , mientras que los títulos AO29 y AO27 ganaron un 0,7% y 0,3% , respectivamente.

En terreno negativo: Las pérdidas fueron encabezadas por el Bonar 2038, que cayó un 1,6%. Le siguieron el Bonar 2030 (-0,3%), el Global 2035 (-0,2%) y el Bonar 2035 (-0,1%).

El desafío del financiamiento exterior

Pese a la racha positiva de este feriado, el nivel actual del Riesgo País mantiene encendidas las luces de alerta en el frente financiero. Al ser el indicador que mide la sobretasa que debe abonar la Argentina en comparación con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años, una marca de 880 puntos mantendría el costo de endeudamiento voluntario externo en torno al 14% anual en dólares (resultado de sumar el rendimiento del bono americano, cercano al 5%, más el 9% de sobretasa de riesgo).