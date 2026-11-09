En medio de la visita del papa León XIV, bajó el Riesgo País: sigue cerca de los 900 puntos
Tras algunas jornadas con el Riesgo País elevándose más y más, la llegada del sumo pontífice coincidió con un leve retroceso en el índice del J.P. Morgan.
En una jornada atípica marcada por la inactividad bancaria local debido al feriado y el clima social generado por la visita pastoral del papa León XIV, los mercados financieros entregaron una señal de alivio. El Riesgo País recortó 59 unidades en el día y se ubicó en los 880 puntos básicos, alejándose del pico de 939 registrado el viernes pasado, que había representado el valor más alto desde las elecciones de medio término de 2025.
En medio de la visita del papa León XIV, bajó el Riesgo País: sigue cerca de los 900 puntos
La baja de casi el 6,3% registrada este lunes se gestó principalmente a través de las operaciones con bonos argentinos en la Bolsa de Nueva York: la rueda comenzó con un retroceso inmediato de 25 puntos básicos, estabilizando el índice en torno a los 914 puntos durante la primera mitad de la jornada.
Finalmente, hacia el tramo medio de la tarde se sumó una leve baja adicional de 3 puntos, para luego acelerarse en el tramo final con un recorte de 30 puntos que permitió perforar el piso de las 900 unidades tras tres ruedas consecutivas por encima de ese nivel.
Rendimiento mixto en los bonos soberanos
La jornada en Wall Street dejó comportamientos dispares entre los títulos de la deuda argentina, destacándose las subas en el tramo corto de la curva global:
-
Al alza: El gran protagonista del día fue el Global 2029 (surgido de la reestructuración de 2020), con un alza del 3,5%. En tanto, el Global 2046 sumó un 1,5%, mientras que los títulos AO29 y AO27 ganaron un 0,7% y 0,3%, respectivamente.
En terreno negativo: Las pérdidas fueron encabezadas por el Bonar 2038, que cayó un 1,6%. Le siguieron el Bonar 2030 (-0,3%), el Global 2035 (-0,2%) y el Bonar 2035 (-0,1%).
El desafío del financiamiento exterior
Pese a la racha positiva de este feriado, el nivel actual del Riesgo País mantiene encendidas las luces de alerta en el frente financiero. Al ser el indicador que mide la sobretasa que debe abonar la Argentina en comparación con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años, una marca de 880 puntos mantendría el costo de endeudamiento voluntario externo en torno al 14% anual en dólares (resultado de sumar el rendimiento del bono americano, cercano al 5%, más el 9% de sobretasa de riesgo).
La principal incógnita entre los analistas para las próximas ruedas será determinar si este retroceso marca el inicio de una consolidación bajista o si se trató de una reacción circunstancial del mercado norteamericano.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario