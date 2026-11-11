El Riesgo País bajó por tercera jornada consecutiva y alimenta expectativas en el mercado
El índice elaborado por JP Morgan baja desde el inicio de la semana en curso, reflejando una mejora en la percepción de los inversores sobre la deuda soberana.
El Riesgo País volvió a retroceder este miércoles y cerró en 852 puntos básicos, profundizando una tendencia descendente que se viene observando desde el inicio de la semana en curso, reflejando una mejora en la percepción de los inversores sobre la deuda soberana.
Con una caída de 52 puntos el lunes, seguida por un descenso de 14 unidades el martes y una nueva baja en la rueda de este miércoles, el indicador elaborado por JP Morgan acumuló tres jornadas consecutivas en terreno favorable.
Los analistas consideran que la continuidad de esta tendencia dependerá de distintos factores, entre ellos la evolución de las reservas internacionales, la capacidad del Gobierno para sostener la estabilidad macroeconómica y el cumplimiento de los próximos compromisos financieros del Tesoro.
La evolución, por cierto, fue acompañada por una recuperación en los precios de los bonos argentinos denominados en dólares, tanto de la familia de los Bonares como de los Globales: subieron hasta 1,1% en la plaza local de la mano del AN29, mientras que los Globales avanzaron hasta 2%.
Detrás de este movimiento aparece un renovado interés de inversores institucionales y fondos del exterior por los títulos públicos argentinos. En efecto, tras semanas marcadas por la volatilidad financiera, varios jugadores del mercado aprovecharon los rendimientos que ofrece la deuda local para reposicionar sus carteras, impulsando así la cotización de los bonos y favoreciendo el descenso del Riesgo País.
En tanto, los bonos dólar linked cerraron con caídas promedio de 0,75%. El segmento CER, por su parte, subió un 0,35% promedio a lo largo de la curva y los bonos tasa fija finalizaron "flat" en el tramo corto y subieron un 0,25% en el tramo más largo, informa Ámbito.com.
Con una jornada de actividad normal tras los feriados pápales, el MSCI Merval bajó 0,8% a 83.440 unidades, mientras que en dólares cedió 1,4% a 50 unidades. Las acciones líderes que más bajaban fueron YPF (-3,7%), Ternium (-2,2%), Transportadora de Gas del Sur (-1,7%) y Transportadora de Gas del Norte (-1,5%).
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