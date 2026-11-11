El Riesgo País bajó por tercera jornada consecutiva y alimenta expectativas en el mercado

En tanto, los bonos dólar linked cerraron con caídas promedio de 0,75%. El segmento CER, por su parte, subió un 0,35% promedio a lo largo de la curva y los bonos tasa fija finalizaron "flat" en el tramo corto y subieron un 0,25% en el tramo más largo, informa Ámbito.com.

Con una jornada de actividad normal tras los feriados pápales, el MSCI Merval bajó 0,8% a 83.440 unidades, mientras que en dólares cedió 1,4% a 50 unidades. Las acciones líderes que más bajaban fueron YPF (-3,7%), Ternium (-2,2%), Transportadora de Gas del Sur (-1,7%) y Transportadora de Gas del Norte (-1,5%).