Más de un millón: cuánto cuesta cargar el changuito de supermercado con productos básicos en cada provincia
Un relevamiento privado detectó que una misma compra mensual para una familia tipo puede costar más de $130.000 de diferencia según la provincia donde se haga.
El costo de llenar el changuito de supermercado continúa mostrando fuertes disparidades entre las distintas regiones del país, aunque con una marcada tendencia: es en la Patagonia donde más caro sale llenarlo.
De acuerdo con el informe titulado “Changuito Federal”, elaborado por la consultora Analytica sobre datos de octubre, una canasta básica representativa de alimentos y bebidas para una familia integrada por dos adultos y dos menores ya supera el millón de pesos en varias jurisdicciones.
La canasta más cara se encuentra en Santa Cruz, donde cuesta $1.079.160, mientras que la más económica está en San Luis, donde su valor desciende a $948.707; esto es una diferencia de $130.453, equivalente a más de 13,7% entre un extremo y otro del ranking.
En el extremo superior, luego de Santa Cruz aparecen Chubut, Tierra del Fuego, Río Negro y Neuquén. Y, a la inversa, por encima de San Luis están Mendoza y San Juan, lo que refleja que Cuyo es donde se consiguen los precios más económicos.
Los analistas atribuyen estas diferencias a una combinación de factores, sobresaliendo los costos logísticos derivados de la distancia respecto de los principales centros productivos y de distribución, así como las características de cada mercado regional.
La Patagonia, además, cuenta con algunos de los salarios privados y públicos más elevados del país, lo que contribuye a sostener niveles de precios superiores a las demás regiones del país para los mismos productos.
No obstante, el dato cambia cuando se analiza cuánto representa la compra de alimentos sobre los ingresos de las familias. Aunque las provincias patagónicas encabezan los precios, no son necesariamente las más afectadas en términos de poder adquisitivo.
Según el estudio, el changuito equivale al 13,6% de dos salarios promedio en Neuquén y al 15,5% en Santa Cruz. En contraste, esa proporción se eleva al 39,4% en Santiago del Estero, al 39,1% en Tucumán y al 37,7% en Misiones.
La evolución reciente de los precios también exhibe diferencias marcadas. Durante el último año, las mayores alzas de la canasta se verificaron en Misiones, Formosa y Chaco, mientras que las menores variaciones correspondieron a San Luis, Mendoza y Córdoba.
En lo que respecta a la medición mensual, Jujuy, Entre Ríos y Catamarca encabezaron los incrementos, aunque algunas provincias registraron caídas, entre ellas Santa Cruz, Córdoba y Chubut.
Provincia por provincia, cuánto cuesta llenar el changuito
- Santa Cruz: $1.079.160
- Chubut: $1.075.832
- Tierra del Fuego: $1.051.989
- Río Negro: $1.039.667
- Neuquén: $1.032.662
- La Pampa: $1.014.685
- Jujuy: $1.013.656
- Salta: $1.008.632
- Santiago del Estero: $1.006.218
- Tucumán: $998.864
- Catamarca: $989.771
- Formosa: $988.445
- La Rioja: $985.586
- Misiones: $985.335
- CABA: $984.729
- Chaco: $984.611
- Santa Fe: $984.414
- Resto PBA: $982.864
- Entre Ríos: $981.826
- Córdoba: $980.575
- Corrientes: $978.970
- Conurbano PBA: $978.182
- San Juan: $960.404
- Mendoza: $949.745
- San Luis: $948.707
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