En la Patagonia los precios llegan a niveles estratosféricos. Imagen IA

La Patagonia, además, cuenta con algunos de los salarios privados y públicos más elevados del país, lo que contribuye a sostener niveles de precios superiores a las demás regiones del país para los mismos productos.

No obstante, el dato cambia cuando se analiza cuánto representa la compra de alimentos sobre los ingresos de las familias. Aunque las provincias patagónicas encabezan los precios, no son necesariamente las más afectadas en términos de poder adquisitivo.

Según el estudio, el changuito equivale al 13,6% de dos salarios promedio en Neuquén y al 15,5% en Santa Cruz. En contraste, esa proporción se eleva al 39,4% en Santiago del Estero, al 39,1% en Tucumán y al 37,7% en Misiones.

La evolución reciente de los precios también exhibe diferencias marcadas. Durante el último año, las mayores alzas de la canasta se verificaron en Misiones, Formosa y Chaco, mientras que las menores variaciones correspondieron a San Luis, Mendoza y Córdoba.

En lo que respecta a la medición mensual, Jujuy, Entre Ríos y Catamarca encabezaron los incrementos, aunque algunas provincias registraron caídas, entre ellas Santa Cruz, Córdoba y Chubut.

Provincia por provincia, cuánto cuesta llenar el changuito