Jubilaciones de ANSES en octubre 2026: arrancó el pago con aumento y el bono de $70.000 confirmado
El organismo planea abonar estos beneficios durante el décimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
ANSES jubilación mínima octubre 2026
El cálculo de las acreditaciones, para quienes perciben el haber mínimo, combina la fórmula de movilidad mensual indexada con un subsidio no remunerativo de carácter fijo:
- Evolución del haber básico garantizado: tras la suba del 1,66%, la jubilación mínima pasó de $428.633,20 a $435.748,51 brutos mensuales.
- El bono extraordinario congelado: mediante el Decreto 1108/2026, el Poder Ejecutivo confirmó la liquidación del plus de $70.000 para quienes cobran la mínima, completando un ingreso bruto consolidado de $505.748,51.
- El incremento efectivo de bolsillo: al mantenerse el refuerzo previsional sin variaciones desde marzo de 2024, el porcentaje de aumento real en el ingreso de bolsillo resulta del 1,43%, ubicándose dos décimas por debajo de la inflación oficial de agosto.
- Bonos proporcionales: quienes perciban un haber superior al piso mínimo de $435.748,51 pero inferior al tope de $505.748,51 cobran un adicional proporcional hasta alcanzar exactamente dicho límite, garantizando que ningún jubilado perciba menos de esa suma en bruto.
- Descuento de ley de PAMI: al deducirse el 3% correspondiente a la obra social ($13.072,45), que se aplica exclusivamente sobre el haber contributivo y no sobre el refuerzo estatal, el dinero neto que efectivamente ingresa a la cuenta bancaria totaliza $492.676,06.
Fechas clave del cronograma según la terminación del documento
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo ($505.748,51):
- Jueves 8 de octubre 2026: documentos finalizados en 0.
- Viernes 9 de octubre 2026: documentos finalizados en 1.
- Martes 13 de octubre 2026: documentos finalizados en 2 (primer día hábil tras el fin de semana largo).
- Miércoles 14 de octubre 2026: documentos finalizados en 3.
- Jueves 15 de octubre 2026: documentos finalizados en 4.
- Viernes 16 de octubre 2026: documentos finalizados en 5.
- Lunes 19 de octubre 2026: documentos finalizados en 6.
- Martes 20 de octubre 2026: documentos finalizados en 7.
- Miércoles 21 de octubre 2026: documentos finalizados en 8.
- Jueves 22 de octubre 2026: documentos finalizados en 9.
- Haberes que superan el haber mínimo previsional:
- Viernes 23 de octubre 2026: documentos finalizados en 0 y 1.
- Lunes 26 de octubre 2026: documentos finalizados en 2 y 3.
- Martes 27 de octubre 2026: documentos finalizados en 4 y 5.
- Miércoles 28 de octubre 2026: documentos finalizados en 6 y 7.
- Jueves 29 de octubre 2026: documentos finalizados en 8 y 9.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario