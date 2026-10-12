Jubilaciones de ANSES en octubre: cobros confirmados con aumento y bono extraordinario
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el décimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cuánto cobran los jubilados y pensionados en octubre
Con el nuevo aumento, la jubilación mínima quedó en $435.748,51. Quienes reciben el bono completo de $70.000 alcanzan un ingreso total de $505.748,51.
Por otra parte, el haber máximo aumentó a $2.932.174,85.
Los principales montos de octubre son:
- Jubilación mínima: $435.748,51.
- Bono extraordinario: hasta $70.000.
- Total con haber mínimo y bono: $505.748,51.
- Jubilación máxima: $2.932.174,85.
- PUAM sin bono: $348.598,81.
- PNC por invalidez o vejez: $305.023,96.
Cómo se paga el bono de $70.000
El bono extraordinario de hasta $70.000 se deposita junto con el haber mensual y no requiere ningún trámite adicional.
El refuerzo completo corresponde a los jubilados y pensionados que cobran un ingreso igual o inferior al haber mínimo. También alcanza a titulares de la PUAM, determinadas Pensiones No Contributivas y pensiones para madres de siete hijos o más.
Sin embargo, no todos cobran exactamente $70.000. Los beneficiarios que reciben más de la mínima, pero menos de $505.748,51, acceden a un bono proporcional hasta completar ese límite.
Por ejemplo, si una persona cobra $480.000, ANSES le depositará un adicional de $25.748,51. Quienes superan el techo de $505.748,51 no reciben el refuerzo.
Cómo iniciar el trámite jubilatorio en ANSES
Para comenzar una jubilación es necesario ingresar a Mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma se recomienda revisar la Historia Laboral para comprobar que todos los períodos trabajados y aportes estén registrados correctamente.
Si existen aportes que no figuran, pueden presentarse documentos que acrediten los períodos laborales, como certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o declaraciones juradas, según corresponda.
También debe completarse el Formulario 6.18 de Solicitud de Prestaciones Previsionales y posteriormente solicitar un turno para realizar el trámite en una oficina de ANSES, donde será necesario presentar el DNI.
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