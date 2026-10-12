Jubilaciones de ANSES en octubre: cobros confirmados con aumento y bono extraordinario

Jubilación mínima: $435.748,51.

$435.748,51. Bono extraordinario: hasta $70.000.

hasta $70.000. Total con haber mínimo y bono: $505.748,51.

$505.748,51. Jubilación máxima: $2.932.174,85.

$2.932.174,85. PUAM sin bono: $348.598,81.

$348.598,81. PNC por invalidez o vejez: $305.023,96.

Cómo se paga el bono de $70.000

El bono extraordinario de hasta $70.000 se deposita junto con el haber mensual y no requiere ningún trámite adicional.

El refuerzo completo corresponde a los jubilados y pensionados que cobran un ingreso igual o inferior al haber mínimo. También alcanza a titulares de la PUAM, determinadas Pensiones No Contributivas y pensiones para madres de siete hijos o más.

Sin embargo, no todos cobran exactamente $70.000. Los beneficiarios que reciben más de la mínima, pero menos de $505.748,51, acceden a un bono proporcional hasta completar ese límite.

Por ejemplo, si una persona cobra $480.000, ANSES le depositará un adicional de $25.748,51. Quienes superan el techo de $505.748,51 no reciben el refuerzo.

Cómo iniciar el trámite jubilatorio en ANSES

Para comenzar una jubilación es necesario ingresar a Mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma se recomienda revisar la Historia Laboral para comprobar que todos los períodos trabajados y aportes estén registrados correctamente.

Si existen aportes que no figuran, pueden presentarse documentos que acrediten los períodos laborales, como certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o declaraciones juradas, según corresponda.

También debe completarse el Formulario 6.18 de Solicitud de Prestaciones Previsionales y posteriormente solicitar un turno para realizar el trámite en una oficina de ANSES, donde será necesario presentar el DNI.