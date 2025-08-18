Buenas noticias para jubilados: confirman el porcentaje de aumento en las jubilaciones de ANSES para septiembre

Los montos actualizados para la jubilación mínima y las pensiones de ANSES son:

Jubilación mínima: de $314.249,94 a $320.220,69 .

. Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): de $251.374 a $256.150,11 .

. Pensión No Contributiva: de $219.944,55 a $224.123,50.

Por otro lado, los jubilados que cobren un monto menor a $390.220,69 (la jubilación mínima junto al extra), recibirán el bono previsional de ANSES, que vale $70.000. En caso de acercarse al monto, los jubilados recibirán un valor proporcional. Por lo tanto, los valores finales para las jubilaciones son:

Jubilación Mínima: $390.220,69 .

. Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.150,11 .

. Pensión No Contributiva: $294.123,50.