Pensión por viudez de ANSES: con el nuevo aumento, el monto a cobrar en agosto

Cónyuge o conviviente sin hijos con derecho: 70% del haber.

Cónyuge o conviviente con hijos con derecho: 50%.

Hijos sin cónyuge conviviente: 50% para cada uno.

Hijos con cónyuge conviviente: 20% para cada hijo.

Cuando un hijo cumple 18 años, su porcentaje se redistribuye, lo que puede aumentar el haber del cónyuge sobreviviente.

En agosto es monto es de $269.014 (70% del haber mínimo base), más la proporción correspondiente del bono adicional para quienes cumplan los requisitos.

Cómo tramitar la pensión desde el celular

El trámite digital tiene pocos pasos:

Descargar la app Mi ANSES desde Google Play o App Store.

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Verificar que los datos familiares estén actualizados, incluyendo matrimonio, hijos o convivencia.

Reunir la documentación necesaria, como:

DNI del solicitante y del fallecido.

Partida de defunción.

Certificado de matrimonio o convivencia.

Partidas de nacimiento de hijos, si corresponde.

Certificado de discapacidad, en caso de hijos con discapacidad.

Luego de este paso inicial, es necesario solicitar un turno en ANSES para presentar la documentación en forma presencial.