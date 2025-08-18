Pensión por viudez de ANSES: con el nuevo aumento, el monto a cobrar en agosto
La eliminación de la moratoria previsional redefine el acceso de este monto fundamental para algunas familias.
La reforma previsional que impulsa el gobierno modifica el acceso a los beneficios de la seguridad social. Desde agosto, la ANSES limita la pensión por viudez a quienes hayan accedido a una jubilación tradicional.
Esto excluye a quienes solo pueden solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación que no contempla el derecho a cobrar por fallecimiento del cónyuge.
Pensión por viudez de ANSES: cuál es el monto en agosto 2025
Pueden acceder a la prestación los siguientes grupos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos:
- Cónyuge sobreviviente.
- Conviviente, con acreditación legal de convivencia.
- Hijos menores de edad.
- Hijos con discapacidad, sin límite de edad.
- La pensión puede repartirse entre varios beneficiarios. Los porcentajes asignados se ajustan cuando se suma o excluye a un beneficiario, por ejemplo, si un hijo alcanza la mayoría de edad.
El monto se calcula en función del haber que percibía la persona fallecida, ya sea como trabajador activo con aportes o como jubilado:
- Cónyuge o conviviente sin hijos con derecho: 70% del haber.
- Cónyuge o conviviente con hijos con derecho: 50%.
- Hijos sin cónyuge conviviente: 50% para cada uno.
- Hijos con cónyuge conviviente: 20% para cada hijo.
Cuando un hijo cumple 18 años, su porcentaje se redistribuye, lo que puede aumentar el haber del cónyuge sobreviviente.
En agosto es monto es de $269.014 (70% del haber mínimo base), más la proporción correspondiente del bono adicional para quienes cumplan los requisitos.
Cómo tramitar la pensión desde el celular
El trámite digital tiene pocos pasos:
- Descargar la app Mi ANSES desde Google Play o App Store.
- Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Verificar que los datos familiares estén actualizados, incluyendo matrimonio, hijos o convivencia.
- Reunir la documentación necesaria, como:
- DNI del solicitante y del fallecido.
- Partida de defunción.
- Certificado de matrimonio o convivencia.
- Partidas de nacimiento de hijos, si corresponde.
- Certificado de discapacidad, en caso de hijos con discapacidad.
- Luego de este paso inicial, es necesario solicitar un turno en ANSES para presentar la documentación en forma presencial.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario