AUH y Tarjeta Alimentar: la importante aclaración de ANSES para quienes cobren este beneficio
El organismo detalló qué condiciones deben cumplir los titulares de la AUH para acceder al beneficio de la Tarjeta Alimentar y recibir sus beneficios.
La ANSES informó los requisitos para acceder a la Tarjeta Alimentar, un beneficio social que busca apoyar económicamente a familias y garantizar la cobertura de la canasta básica. Este recurso está pensado para quienes atraviesan dificultades financieras y necesitan reforzar su economía familiar.
En agosto, la mayoría de los pagos de ANSES, incluida la AUH, se ajustaron un 1,6% según la fórmula de movilidad, que actualiza los montos mensualmente tomando como referencia la inflación de dos meses previos. Sin embargo, los valores de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios, garantizando la continuidad del beneficio.
Montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar en agosto 2025
Pueden acceder al beneficio de la Tarjeta Alimentar los siguientes grupos: titulares de AUH, beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) y familias que reciben Pensión No Contributiva por discapacidad con menores a cargo.
Este programa, gestionado por el Ministerio de Capital Humano, se acredita automáticamente en la tarjeta de quienes cumplen con los requisitos establecidos por ANSES, sin necesidad de trámites adicionales. La medida busca garantizar apoyo económico a las familias y facilitar la cobertura de la canasta básica, reforzando así la asistencia social.
Con este sistema automático, los titulares pueden disponer del beneficio de manera rápida y segura, accediendo a fondos para alimentos y productos esenciales, consolidando la importancia de la AUH y la Tarjeta Alimentar dentro de las políticas de protección social vigentes en Argentina.
Cuándo cobro la AUH de ANSES en agosto 2025
Cada mes, ANSES establece su calendario de pagos, organizando las fechas según el último dígito del DNI. De esta manera, los titulares de AUH pueden conocer con anticipación cuándo recibirán sus haberes y planificar sus cobros de manera ordenada y sin inconvenientes.
- DNI 0: jueves 8
- DNI 1: lunes 11
- DNI 2: martes 12
- DNI 3: miércoles 13
- DNI 4: jueves 14
- DNI 5: lunes 18
- DNI 6: martes 19
- DNI 7: miércoles 20
- DNI 8: jueves 21
- DNI 9: viernes 22
