Otro miércoles de protesta: jubilados y discapacitados volvieron a reclamar frente al Congreso

En esta ocasión, la protesta adquirió un carácter aún más simbólico, ya que a los jubilados se sumaron personas con discapacidad y familiares de Pablo Grillo, el fotoperiodista que fue brutalmente agredido por las fuerzas de seguridad durante otra marcha de los miércoles. La presencia de estos grupos puso nuevamente en evidencia las tensiones entre las fuerzas del orden y los ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta pacífica.

Fabián Grillo, padre de Pablo, expresó su indignación en declaraciones a C5N: “Tengo mucha bronca, pero hay que canalizarla. Por eso estamos acá. Y la estamos canalizando como también lo están haciendo nuestros compañeros, compañeros jubilados. Esta gente (el Gobierno) no entiende otro idioma que el de la violencia”.

