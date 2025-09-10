El padre de Pablo Grillo participó de la marcha de jubilados: "El Gobierno sabe que tiene los días contados"
Fabián Grillo estuvo presente en una nueva manifestación de los jubilados frente al Congreso, a metros de donde Gendarmería casi mata a su hijo fotógrafo.
Fabián Grillo, el padre de Pablo Grillo, participó este miércoles de una nueva marcha de jubilados frente al Congreso de la Nación, donde además de aportar datos sobre el estado actual del fotógrafo hizo un análisis de la respuesta del Gobierno frente a los reclamos populares y los resultados en las urnas.
"Pablito está mejor, está en rehabilitación desde esta mañana y está iniciando su proceso de rehabilitación", confirmó Grillo padre al canal C5N, con quien habló parado a pocos metros de donde su hijo resultó herido en marzo de este año, cuando Gendarmería le disparó una lata de gas lacrimógeno en la cabeza.
"Es una mezcla de sentimientos, no podría definirlo: tristeza, angustia por lo que se viene y bronca, mucha bronca. Pero es una bronca que hay que canalizarla estando acá, como lo están canalizando nuestro compañeros jubilados", expresó el hombre.
Grillo padre afirmó que hay que "las instituciones del pueblo tienen que hacerse eco de esta bronca", en referencia a las acciones que podrían tomar la Justicia, los miembros del Congreso y las organizaciones "primarias y secundarias, los gremios y la CGT", que tienen que "ponerse a la altura del amor que está teniendo nuestro pueblo con el que sufre".
"Yo no espero otra cosa más que apretien el acelerador. Hasta ahora esta gente viene demostrando eso, pero bueno, el pueblo ya habló. Viene hablando y habló muy fuerte el domingo. Creo que esta gente no entiende otro idioma que el de la violencia, que es el que ejerce, por lo tanto espero que por lo menos sienta el temor que les da el pueblo, porque ellos actúan por temor", convino.
"Ellos saben que tienen los días contados... para seguir con el robo, porque es lo único que están haciendo, por eso reprimen. Para frenar la protesta, que es lo que les pone el límite", aseguró Fabián Grillo al compartir la marcha con jubilados, pensionados, activistas por las personas con discapacidad y otros sectores vulnerables de la sociedad.
