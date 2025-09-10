El padre de Pablo Grillo participó de la marcha de jubilados: "El Gobierno sabe que tiene los días contados"

Grillo padre afirmó que hay que "las instituciones del pueblo tienen que hacerse eco de esta bronca", en referencia a las acciones que podrían tomar la Justicia, los miembros del Congreso y las organizaciones "primarias y secundarias, los gremios y la CGT", que tienen que "ponerse a la altura del amor que está teniendo nuestro pueblo con el que sufre".

"Yo no espero otra cosa más que apretien el acelerador. Hasta ahora esta gente viene demostrando eso, pero bueno, el pueblo ya habló. Viene hablando y habló muy fuerte el domingo. Creo que esta gente no entiende otro idioma que el de la violencia, que es el que ejerce, por lo tanto espero que por lo menos sienta el temor que les da el pueblo, porque ellos actúan por temor", convino.

"Ellos saben que tienen los días contados... para seguir con el robo, porque es lo único que están haciendo, por eso reprimen. Para frenar la protesta, que es lo que les pone el límite", aseguró Fabián Grillo al compartir la marcha con jubilados, pensionados, activistas por las personas con discapacidad y otros sectores vulnerables de la sociedad.