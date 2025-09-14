Jubilados y pensionados ANSES: el nuevo monto mínimo confirmado para octubre
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el décimo mes del año.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer el índice de inflación que servirá para calcular los nuevos aumentos de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales de la ANSES a partir de octubre.
La actualización se realiza con base en la Ley de Movilidad, que establece que los haberes se ajustan según el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos a la fecha de acreditación.
Cuánto será el monto mínimo en octubre
De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por especialistas del Banco Central, la inflación de agosto se ubicaría en torno al 2,1%, es decir, 0,2% por encima del dato de julio.
Si se confirma ese porcentaje, la jubilación mínima pasará de los $320.277,18 actuales a aproximadamente $327.200 en octubre.
Al sumarse el bono extraordinario de $70.000, el monto total a percibir alcanzaría cerca de $397.200 para los adultos mayores con el haber más bajo.
De cuánto fue el aumento a jubilados en septiembre
En septiembre, los haberes tuvieron un incremento del 1,9%, correspondiente a la inflación de julio de 2025.
De esta manera, los jubilados percibieron en septiembre los siguientes montos:
Mínima: $320.277,18 (que llega a $390.277,18 con bono).
Máxima: $2.155.162,17 (desde los $2.114.977,6 de agosto).
