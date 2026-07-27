Kristalina Georgieva del FMI se reúne con Javier Milei y Luis Caputo

Si bien la vocera Julie Kozack indicó que el viaje busca mantener un diálogo profundo con diversos actores sociales y productivos, la visita posee un marcado carácter político. Con esta cumbre, el oficialismo busca enviar una firme señal de confianza a los inversores y a los mercados, quienes todavía mantienen ciertas dudas respecto al cumplimiento de los compromisos de deuda y la estabilidad cambiaria de cara al año electoral 2027.