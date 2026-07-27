Kristalina Georgieva del FMI se reúne con Javier Milei y Luis Caputo
La titular del FMI, Kristalina Georgieva, arribó a Buenos Aires para iniciar su visita oficial. El encuentro significa un respaldo para el actual Gobierno.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, inició este lunes su esperada visita oficial a la Argentina. El desembarco en Buenos Aires representa un fuerte respaldo político al gobierno de Javier Milei. La funcionaria fue recibida por Luis Caputo antes de brindar una conferencia y reunirse con el mandatario.
La agenda del FMI en Argentina: de la reunión con Milei a Vaca Muerta
La última vez que una titular del organismo internacional pisó suelo argentino fue durante el año 2018. En esta oportunidad, tras el cónclave inicial en el Ministerio de Economía, Georgieva encabezará una exposición institucional en el Palacio Libertad, donde disertará sobre las perspectivas económicas globales ante representantes del sector privado, funcionarios y referentes académicos.
El cronograma oficial continuará el martes 28 de julio, cuando la delegación viaje directamente a la provincia de Neuquén para recorrer las instalaciones productivas de Vaca Muerta. Durante su paso por el yacimiento Loma Campana, será recibida por Horacio Marín, el actual presidente y director ejecutivo de YPF.
Si bien la vocera Julie Kozack indicó que el viaje busca mantener un diálogo profundo con diversos actores sociales y productivos, la visita posee un marcado carácter político. Con esta cumbre, el oficialismo busca enviar una firme señal de confianza a los inversores y a los mercados, quienes todavía mantienen ciertas dudas respecto al cumplimiento de los compromisos de deuda y la estabilidad cambiaria de cara al año electoral 2027.
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