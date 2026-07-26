Kristalina Georgieva llega este lunes a la Argentina, en una muestra de apoyo al Gobierno de Javier Milei
La directora del FMI arribará al país para mantener una agenda reservada que incluirá reuniones clave, encuentros con empresarios y una visita a Vaca Muerta.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, pisará suelo argentino este lunes. Invitada especialmente por el presidente Javier Milei, la funcionaria internacional permanecerá en el país hasta el miércoles con una hoja de ruta estricta que combina diplomacia económica, encuentros con el sector empresarial y una recorrida por el polo energético de Vaca Muerta.
La llegada se produce en un momento bisagra para el programa financiero acordado entre la Argentina y el organismo, consolidándose tras la reciente ratificación de las proyecciones de crecimiento del 3,5% para este 2026 y los elogios a la desaceleración inflacionaria.
La agenda de Kristalina Georgieva: reformas estructurales y cuentas fiscales
Si bien el viaje funciona como una contundente señal de respaldo institucional para los mercados internacionales, la visita tiene objetivos técnicos muy precisos. El organismo busca supervisar y empujar la agenda de reformas pendientes para garantizar la sustentabilidad del modelo económico más allá de la estabilización inicial.
Entre las prioridades que el Fondo pondrá sobre la mesa figuran la sanción de la nueva Carta Orgánica del Banco Central —proyecto que ya recibió guiños públicos de la entidad para prohibir el financiamiento al Tesoro—, la continuidad de la disciplina fiscal y el impulso a las leyes que el Ejecutivo enviará al Congreso durante el segundo semestre.
Las cuentas pendientes y la mirada sobre el futuro
A pesar de las flores al plan de estabilización, el FMI mantiene bajo atenta lupa algunos frentes sensibles. Las principales dudas del organismo pasan por la capacidad real del país para fortalecer el nivel de reservas internacionales, sostener la recaudación tributaria frente a la baja de la inflación y blindar el programa con consenso político interno en un escenario global marcado por la volatilidad financiera.
Para Georgieva, que realiza su primera visita oficial al país en calidad de directora gerente, el viaje representa una oportunidad única para medir el pulso de la economía real y certificar de primera mano el rumbo de la administración libertaria.
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