La AGN denunció que el Banco Central perdió más de US$1.000 millones especulando con el oro

Es por eso que el organismo estatal argumentó que el BCRA realizó operaciones financieras "especulando con una determinada trayectoria" para el precio internacional del oro. "Erró en el cálculo y arrojó una pérdida de US$ 1.023 millones, según surge de las registraciones contables", especificó Olmos.

Y agregó que, desde que se auditan los estados contables del Central "nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud, ni tampoco la utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo".

Dónde está el oro del Banco Central

Juan Manuel Olmos, titular de la AGN.

Juan Manuel Olmos, titular de la AGN, también se refirió a la polémica que se desató debido al traslado del oro hacia el exterior, al señalar que ese organismo "se encuentra trabajando sobre otra auditoría relacionada con las reservas físicas y el traslado de las mismas", por lo que todavía no hay conclusiones acerca de qué fue lo que pasó.

"En ese informe se podrá saber por qué se tomó esa decisión, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el BCRA o para quién", concluyó respecto a una situación que llegó a la Justicia, luego de que varios senadores apuntaran a Javier Milei, a Luis Caputo y a Santiago Bausili por los presuntos delitos de "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos".