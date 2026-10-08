La AGN denunció que el Banco Central perdió más de US$1.000 millones especulando con el oro
Para el titular de la Auditoría General de la Nación, en 2025 Santiago Bausili "erró en el cálculo y arrojó una pérdida de US$1.023 millones".
La Auditoría General de la Nación (AGN) afirmó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) perdió más de US$ 1.000 millones debido a la especulación con el precio internacional del oro.
Según el presidente del organismo estatal, Juan Manuel Olmos, durante una auditoría referida al estado contable de la autoridad monetaria en 2025 se estableció que la situación patrimonial del Central es "razonable", pero advirtió sobre una pérdida de $1,5 billones, equivalente a US$1.023 millones, al referirse a la información relacionada con el oro de las reservas.
En concreto, al referirse a las ganancias y pérdidas arrojadas en el mismo balance, Olmos señaló que se dieron por dos tipos de operaciones distintas. "Una cosa es la revaluación del activo, que es meramente contable, y otra cosa es el resultado de la operatoria realizada con el oro subyacente".
Respecto a las pérdidas, dijo que provinieron de una operación que realizó el Central "con fines de cobertura", bajo la gestión de Santiago Bausili, basándose en derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas; es decir, la entidad utilizó el oro "como bien de respaldo o subyacente", explicó.
La pérdida ascendió hasta los $1,5 billones, equivalente a US$1.023 millones, compuesta por US$960 millones del resultado negativo de las operaciones y US$62,8 millones correspondientes a primas de opciones.
Es por eso que el organismo estatal argumentó que el BCRA realizó operaciones financieras "especulando con una determinada trayectoria" para el precio internacional del oro. "Erró en el cálculo y arrojó una pérdida de US$ 1.023 millones, según surge de las registraciones contables", especificó Olmos.
Y agregó que, desde que se auditan los estados contables del Central "nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud, ni tampoco la utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo".
Dónde está el oro del Banco Central
Juan Manuel Olmos, titular de la AGN, también se refirió a la polémica que se desató debido al traslado del oro hacia el exterior, al señalar que ese organismo "se encuentra trabajando sobre otra auditoría relacionada con las reservas físicas y el traslado de las mismas", por lo que todavía no hay conclusiones acerca de qué fue lo que pasó.
"En ese informe se podrá saber por qué se tomó esa decisión, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el BCRA o para quién", concluyó respecto a una situación que llegó a la Justicia, luego de que varios senadores apuntaran a Javier Milei, a Luis Caputo y a Santiago Bausili por los presuntos delitos de "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos".
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