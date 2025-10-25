La asistencia de ANSES para quienes están desempleados: cuánto cobrarán
Esta ayuda que otorga el organismo supera los $300.000 y está destinado a aquellos usuarios que fueron despedidos sin justificación. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante las últimas semanas, anunció un pago para octubre dirigido a personas que se encuentran desempleadas, siempre que cumplan con ciertos requisitos establecidos por el organismo.
Este beneficio, que en la actualidad alcanza los $322.000, está pensado para quienes perdieron su empleo sin causa justificada o cuyo contrato llegó a su fin de manera regular. Además, tiene como objetivo ofrecer un alivio económico mientras se reinsertan en el mercado laboral.
Quiénes pueden acceder a la Prestación de Desempleo
Para acceder a este apoyo económico, los solicitantes deben cumplir con condiciones establecidas por el organismo. Los trabajadores con contrato permanente necesitan haber acumulado al menos seis meses de aportes dentro de los tres años anteriores a su despido.
En el caso de quienes trabajaron de manera temporal o por temporada, se exige haber laborado más de 90 días durante el último año. Además, la solicitud del beneficio debe realizarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la finalización de la relación laboral.
Cómo hacer el trámite para cobrar la Prestación por Desempleo
El trámite para acceder a este beneficio puede completarse de manera presencial o digital. En caso de hacerlo presencial, es necesario acudir a una oficina de ANSES con la documentación requerida para comenzar con la solicitud. En cambio, para realizarlo online se deben seguir estos pasos:
- Acceder a Mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Dirigirse a la sección de Atención Virtual.
- Seleccionar la opción “Prestación por Desempleo”.
- Indicar el tipo de vínculo laboral y seguir las instrucciones que indica la plataforma.
- Subir el DNI y la documentación necesaria, completando la declaración jurada correspondiente.
