La Canasta Básica Total subió un 2,6% en marzo y una familia tipo necesitó $1.4 millones para no ser pobre
El INDEC publicó las mediciones más recientes sobre el costo de vida a nivel nacional, en promedio, en un mes en que la inflación fue del 3,5%.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este martes sus cifras sobre la inflación a nivel nacional, que fue del 3,4% en marzo de 2026, y sobre el costo de la Canasta Básica Total (CBT): una familia de cuatro integrantes -dos menores y dos mayores de edad- necesitó más de $ 1.4 millones para no caer en la pobreza.
La cotización de la Canasta Básica Total -que incluye alimentos y artículos de primera necesidad- es la cifra que usa el INDEC para medir el umbral de pobreza de los hogares argentinos y se encareció un 2,6% el mes pasado, llegando a $ 1.434.464 para las familias descritas anteriormente.
Para medir la indigencia se contempla la Canasta Básica Alimentaria, cuyo valor fue de $ 658.011 en marzo de 2026 para una familia compuesta por dos personas adultas y dos menores de edad, lo que implicó un encarecimiento del costo de vida en un 2,2% desde febrero de este año.
El INDEC informó también que se registró un encarecimiento del 32,8% interanual para la CBT y del 30,4% interanual para la CBA.
Para una persona adulta, la línea de pobreza se midió en un ingreso mensual de $ 464.228, que es el costo de la Canasta Básica Total para un individuo mayor de edad.
A partir de ese monto y hasta llegar a los $ 212.949, una persona es considerada pobre. Por debajo de esa cifra, se trata de un caso de indigencia.
El INDEC informó también que en marzo de 2026 la región del Noreste tuvo una inflación del 4,1% y fue la más alta en el país, mientras que la Patagonia sufrió un encarecimiento del 2,5% en su costo de vida, el menor registrado el mes pasado.
Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este martes que la inflación de marzo de 2026 fue un reflejo de la coyuntura global debido a la crisis bélica entre Estados Unidos e Irán, entre otros motivos.
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