La Canasta Básica Total subió un 2,6% en marzo y una familia tipo necesitó $1.4 millones para no ser pobre

A partir de ese monto y hasta llegar a los $ 212.949, una persona es considerada pobre. Por debajo de esa cifra, se trata de un caso de indigencia.

El INDEC informó también que en marzo de 2026 la región del Noreste tuvo una inflación del 4,1% y fue la más alta en el país, mientras que la Patagonia sufrió un encarecimiento del 2,5% en su costo de vida, el menor registrado el mes pasado.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este martes que la inflación de marzo de 2026 fue un reflejo de la coyuntura global debido a la crisis bélica entre Estados Unidos e Irán, entre otros motivos.