El Gobierno aprobó subas que casi duplican la inflación en las tarifas de distribución de luz y gas
La medida llega un día después de que el Gobierno extendiera a junio bonificaciones especiales a aquellos hogares que siguen manteniendo los subsidios energéticos.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, avanzan en su plan de ajuste sobre las familias y aprobó una nueva suba en las tarifas de distribución de luz y gas para junio que casi duplican la inflación registrada por el Indec en abril que llegó al 2,6% y marcó la primera y leve desacelareción después de 10 meses en alza consecutiva. Ahora, las subas informadas por el gobierno libertario que aplicarán en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) las distribuidoras de energía eléctrica (Edenor y Edesur) por un lado, y de gas natural (Metrogas y Naturgy) por el otro, serán del 4,5% y 4,4% respectivamente.
Así quedó plasmado este viernes en una serie de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) publicadas en el Boletín Oficial.
Los nuevos cuadros tarifarios comenzarán a regir a partir del próximo 1° de junio. Ayer la Secretaría de Energía había extendido al sexto mes del año, de mayor consumo por las bajas temperaturas, la aplicación de una bonificación adicional del 25% a los consumos del gas natural e incorporó un descuento extra del 11,97% sobre la electricidad.
EL ENRGE dispuso además que las bonificaciones “aplicarán exclusivamente sobre el costo promedio ponderado anualizado del precio que resulta del Plan Gas.Ar”. Esto significa que los descuentos estarán enfocados únicamente en los usuarios que todavía mantienen subsidios, mientras los restantes verán reflejada la tarifa plena en su factura. Los nuevos cuadros tarifarios también incorporan la revisión quinquenal de cada distribuidora y ajustes en el segmento de las transportadoras.
Presión sobre la inflación
Los nuevos valores que regirán desde junio se inscriben en la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que contempla 31 aumentos mensuales consecutivos entre 2025 y 2030. Según la resolución 39, para el caso de Metrogas, que distribuye en la Ciudad de Buenos Aires y once partidos del conurbano bonaerense, los montos para usuarios residenciales sin subsidios serán:
- Categoría R1 (la más baja): 4.151,79 pesos en la Ciudad de Buenos Aires y 4.794,64 pesos en el conurbano, lo que implica un alza de 4,4% respecto de mayo.
- Categoría R4 (consumo más alto): hasta 99.190,28 pesos en la Ciudad y 53.903,91 pesos en el Gran Buenos Aires.
Para los usuarios de Naturgy Ban, que distribuye en 30 municipios del norte y el oeste del conurbano, la resolución 38 del ENRGE estableció que los montos para usuarios residenciales sin subsidios serán:
- Categoría R1 (la más baja): 3.401,41 pesos.
- Categoría R4 (consumo más alto): 36.423,39 pesos.
En tanto para los usuarios residenciales de Edenor, la categoría R1 —correspondiente a consumos de hasta 150 kWh mensuales— tendrá un cargo fijo de 1.661,69 pesos y un cargo variable de 71,518 pesos por kWh. Mientras para los de Edesur, será de 1.629 pesos y 70,513 pesos, respectivamente.
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