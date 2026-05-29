El Gobierno aprobó subas que casi duplican la inflación en las tarifas de distribución de luz y gas

Los nuevos cuadros tarifarios comenzarán a regir a partir del próximo 1° de junio. Ayer la Secretaría de Energía había extendido al sexto mes del año, de mayor consumo por las bajas temperaturas, la aplicación de una bonificación adicional del 25% a los consumos del gas natural e incorporó un descuento extra del 11,97% sobre la electricidad.

EL ENRGE dispuso además que las bonificaciones “aplicarán exclusivamente sobre el costo promedio ponderado anualizado del precio que resulta del Plan Gas.Ar”. Esto significa que los descuentos estarán enfocados únicamente en los usuarios que todavía mantienen subsidios, mientras los restantes verán reflejada la tarifa plena en su factura. Los nuevos cuadros tarifarios también incorporan la revisión quinquenal de cada distribuidora y ajustes en el segmento de las transportadoras.

Presión sobre la inflación

Los nuevos valores que regirán desde junio se inscriben en la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que contempla 31 aumentos mensuales consecutivos entre 2025 y 2030. Según la resolución 39, para el caso de Metrogas, que distribuye en la Ciudad de Buenos Aires y once partidos del conurbano bonaerense, los montos para usuarios residenciales sin subsidios serán:

Categoría R1 (la más baja): 4.151,79 pesos en la Ciudad de Buenos Aires y 4.794,64 pesos en el conurbano, lo que implica un alza de 4,4% respecto de mayo.

Categoría R4 (consumo más alto): hasta 99.190,28 pesos en la Ciudad y 53.903,91 pesos en el Gran Buenos Aires.

boleta gas

Para los usuarios de Naturgy Ban, que distribuye en 30 municipios del norte y el oeste del conurbano, la resolución 38 del ENRGE estableció que los montos para usuarios residenciales sin subsidios serán:

Categoría R1 (la más baja): 3.401,41 pesos.

Categoría R4 (consumo más alto): 36.423,39 pesos.

En tanto para los usuarios residenciales de Edenor, la categoría R1 —correspondiente a consumos de hasta 150 kWh mensuales— tendrá un cargo fijo de 1.661,69 pesos y un cargo variable de 71,518 pesos por kWh. Mientras para los de Edesur, será de 1.629 pesos y 70,513 pesos, respectivamente.