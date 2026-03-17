La canasta de servicios para una familia de clase media ya roza los $3 millones por mes

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En cuanto a los servicios públicos, las tarifas continúan su sendero de actualización. La factura de electricidad sin subsidios pasó de 37.098 pesos a 53.744 pesos, mientras que el gas natural aumentó a 27.276 pesos bajo el nuevo esquema de tarifa plana, que busca suavizar los picos de consumo estacionales. Por su parte, el agua y las cloacas acumulan subas mensuales del 4%, lo que eleva la boleta a unos 36.486 pesos en marzo.

El transporte también se encareció por encima del promedio. Una familia que utiliza transporte público de manera habitual gasta cerca de 89.381 pesos mensuales, frente a los 70.605 pesos de noviembre, con aumentos que durante 2025 superaron ampliamente la inflación tanto en Provincia como en la Ciudad. En caso de no contar con la tarjeta SUBE nominalizada, el gasto puede escalar significativamente.

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El uso del automóvil, incluso de manera moderada, implica un costo adicional relevante. El precio de la nafta subió de 1.435 pesos a 1.727 pesos por litro, lo que eleva el gasto mensual en combustible a unos 72.947 pesos. A esto se suma el seguro automotor, que pasó de 83.686 pesos a 146.020 pesos en pocos meses.

Los servicios considerados esenciales, como salud y educación, presentan los mayores incrementos. La cuota de un colegio privado de nivel medio para dos hijos se ubica en torno a los 605.794 pesos mensuales, tras aumentos de al menos el 70% interanual. En tanto, una prepaga familiar básica alcanza los 647.044 pesos, con ajustes atados a la inflación pero con rezago.

La conectividad tampoco queda al margen. El servicio de internet ronda los 81.202 pesos, el cable básico 32.762 pesos y el streaming unos 26.698 pesos mensuales, mientras que la telefonía móvil también registra subas, aunque más moderadas.

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En conjunto, estos gastos configuran una estructura de consumo cada vez más rígida, donde gran parte del presupuesto familiar se destina a servicios difíciles de recortar.

Si se amplía la mirada, la canasta de servicios acumula un incremento del 57,5% interanual a marzo, muy por encima de la inflación del mismo período. Esto refleja que, aun en un contexto de desaceleración inflacionaria, la recomposición de precios relativos sigue trasladándose con fuerza a la economía cotidiana.