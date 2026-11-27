El mejor humor inversor también se reflejó en las acciones argentinas que cotizan en Nueva York: los ADRs registraron ganancias de hasta 5,3%, con los papeles bancarios entre los más demandados.

En contraste, el índice S&P Merval mostró una leve caída de -0,50% (83.902,79), aunque medido en dólares exhibió una recuperación favorecida por la evolución de los tipos de cambio financieros.

Pese al alivio en el Riesgo País, los analistas advierten que el indicador continúa en niveles elevados para los estándares internacionales, de modo que la Argentina todavía enfrenta dificultades para volver a los mercados voluntarios de crédito y refinanciar su deuda a costos sostenibles.