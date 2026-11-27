Los bonos argentinos rebotan y el Riesgo País cierra la semana por debajo de los 1.000 puntos básicos
La reducción del índice que elabora JP Morgan se produjo como consecuencia del buen desempeño de los títulos de deuda bajo legislación extranjera.
En una jornada marcada por la recuperación de los mercados internacionales y una mejora del clima financiero regional, los bonos soberanos argentinos en dólares registraron importantes subas, impulsando una significativa caída del Riesgo País.
En efecto, el índice que elabora JP Morgan se ubicó este viernes por debajo de los 1.000 puntos básicos, para quedar en 960, 107 menos que la jornada anterior, lo que representa una baja de 10,03%.
La reducción del Riesgo País se produjo como consecuencia del buen desempeño de los títulos de deuda bajo legislación extranjera, que avanzaron hasta 3%, con mejorías mayores en los bonos de mayor plazo.
La mejora se produjo en un contexto de optimismo global, con mercados que reaccionaron positivamente a la designación de un banquero al frente del área económica del gobierno de Brasil, a lo que se sumó un fuerte desempeño de las bolsas asiáticas y avances en los principales índices de Wall Street, que operó con una rueda reducida tras el feriado de Acción de Gracias.
A nivel local, los operadores también siguieron de cerca las novedades económicas y, sobre todo, políticas, destacándose la media sanción del Presupuesto 2027, la media sanción del Senado a la suspensión de las PASO y la aprobación de cambios en la Carta Orgánica del Banco Central.
El mejor humor inversor también se reflejó en las acciones argentinas que cotizan en Nueva York: los ADRs registraron ganancias de hasta 5,3%, con los papeles bancarios entre los más demandados.
En contraste, el índice S&P Merval mostró una leve caída de -0,50% (83.902,79), aunque medido en dólares exhibió una recuperación favorecida por la evolución de los tipos de cambio financieros.
Pese al alivio en el Riesgo País, los analistas advierten que el indicador continúa en niveles elevados para los estándares internacionales, de modo que la Argentina todavía enfrenta dificultades para volver a los mercados voluntarios de crédito y refinanciar su deuda a costos sostenibles.
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