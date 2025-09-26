Bonos: el Gobierno logró renovar deuda por más de $7,3 billones
En la última licitación del mes en curso, a Secretaría de Finanzas logró adjudicar bonos de deuda por un total de $7,339 billones, con un "rollover" del 130,20%.
La Secretaría de Finanzas de la Nación informó que el Gobierno logró adjudicar este viernes bonos de deuda por un total de $7,339 billones; se trata de la última licitación de septiembre, e implica un "rollover" del 130,20%.
Así lo informó el secretario Pablo Quino mediante redes sociales, confirmando que “significa un rollover de 130,20% sobre los vencimientos del día de la fecha, equivalente a un financiamiento de $1,708 billones que será depositado en la cuenta del Tesoro en el BCRA”.
En concreto, el funcionario precisó que se licitaron los siguientes instrumentos:
LECAP/BONCAP a:
- 28/11/25 (S28N5) $1,491 billones a 3,63% TEM, 53,40% TIREA
- 30/01/26 (T30E6) $1,489 billones a 4,16% TEM, 63,11% TIREA
- 30/04/26 (S30A6) $0,418 billones a 3,53% TEM, 51,63% TIREA
- 15/01/27 (T15E7) DESIERTA
Dólar Linked a:
- 31/10/25 (D31O5) $1,327 billones a 0,00%
- 28/11/25 (D28N5) $1,719 billones a +1,01%
- 15/12/25 (TZVD5) $0,641 billones a +1,25%
- 30/04/26 (D30A6) $0,254 billones a +1,99%
Las críticas de economistas
Para el economista Carlos Rodríguez, así “esterilizaron una parte de los pesos que habían gastado en comprar 2 MM de dólares. Compramos Reservas con más deuda y depósitos del Tesoro (probablemente adquiridos también con deuda)”.
El también economista Sergio Chouza indicó al respecto que en el Gobierno “siguen pagando tasas de interés que duplican a la inflación por la deuda de corto plazo. La bola de nieve la va a tener que resolver el próximo Gobierno, obvio”.
En efecto, la tasa efectiva mensual (TEM) pagada en pesos prácticamente duplica la inflación prevista para los próximos meses, que según el propio Gobierno estará alrededor del 2%, aunque los analistas no desestiman que próximas fluctuaciones en el precio del dólar pueda elevar ese porcentaje relevado por el INDEC.
