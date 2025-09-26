Bonos: el Gobierno logró renovar deuda por más de $7,3 billones

tuit quirno

Las críticas de economistas

Para el economista Carlos Rodríguez, así “esterilizaron una parte de los pesos que habían gastado en comprar 2 MM de dólares. Compramos Reservas con más deuda y depósitos del Tesoro (probablemente adquiridos también con deuda)”.

El también economista Sergio Chouza indicó al respecto que en el Gobierno “siguen pagando tasas de interés que duplican a la inflación por la deuda de corto plazo. La bola de nieve la va a tener que resolver el próximo Gobierno, obvio”.

En efecto, la tasa efectiva mensual (TEM) pagada en pesos prácticamente duplica la inflación prevista para los próximos meses, que según el propio Gobierno estará alrededor del 2%, aunque los analistas no desestiman que próximas fluctuaciones en el precio del dólar pueda elevar ese porcentaje relevado por el INDEC.