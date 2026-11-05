La evasión de los Neuss arrastraría a funcionarios y entes de control
El holding controlado por Juan y Patricio Neuss enfrenta una millonaria demanda en Jujuy por presunta evasión tributaria agravada.
El Grupo Neuss, comandado por Juan y Patricio Neuss, se encuentra en el centro de un escándalo en Jujuy. A través de la firma EJESA (controlada por Edison Energía desde 2025), el holding enfrenta una denuncia penal por una presunta evasión tributaria que supera los $6.600 millones, una cifra que podría arrastrar a funcionarios y organismos de control.
El origen de la denuncia contra los Neuss y las posibles complicidades estatales
La demanda fue impulsada inicialmente por el ingeniero Hugo Farfán ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Tras la inacción del organismo, el caso derivó en la Justicia Federal jujeña, donde actualmente se encuentra paralizado. A la presentación de Farfán se sumó, en calidad de querellante, el Consejo Defensor del Contribuyente, Usuario y Consumidores de Jujuy (CODECUC), liderado por el abogado Alejandro Mur.
Según advirtió Mur, la investigación penal tiene el potencial de desencadenar un fuerte impacto político institucional. Si se logra probar en la Justicia que las maniobras existieron, la causa podría arrastrar a funcionarios y organismos de control estatales que, presuntamente, omitieron fiscalizar a propósito o habilitaron estas resoluciones tarifarias haciendo caso omiso a las irregularidades.
El mecanismo de los tres pasos para evadir $6.600 millones
La denuncia detalla un complejo "ardid contable, coordinado y sostenido" diseñado para eludir los controles de la autoridad de recaudación y defraudar al Estado y a los consumidores en el Sistema Aislado Provincial (SAP). El mecanismo se divide en tres pasos:
- Ocultamiento de IVA en usuarios residenciales: EJESA operaría bajo el cargo del Fondo Provincial de Energía Eléctrica de Jujuy (FOPEJ), cobrando este importe como "exento" u omitiendo la alícuota del 21% de IVA sobre el sobreprecio. Según Farfán, la empresa no debita el IVA y transforma ese crédito fiscal en gasto para pagar menos Impuesto a las Ganancias. Solo por esto, el perjuicio estimado al fisco supera los $3.500 millones.
- Licuación del tributo en comercios e industrias: para los usuarios no residenciales, EJESA calcularía internamente el IVA (21% o 27%) sobre el sobreprecio y lo incorporaría de forma oculta en la tarifa unitaria. La distribuidora percibe el monto del bolsillo del comerciante, pero "jamás lo declara ni lo ingresa a las arcas del Estado Nacional", evadiendo más de $2.800 millones.
- Impuestos a combustibles no consumidos: se les cobraría a los usuarios un sobreprecio tomando como base cierto volumen de gasoil. La denuncia señala que los importes recaudados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ITC) y al Dióxido de Carbono (ICO2) corresponden a combustible que "nunca fue adquirido ni utilizado para la generación eléctrica". La cifra supera los $220 millones.
IMPORTANTE: Denuncian a una empresa de los Neuss por evadir más de 6.600 millones de pesos
Impacto social y efecto espejo en otras provincias
El escándalo trasciende el ámbito contable. En la Legislatura jujeña ingresó un petitorio con más de 11.000 firmas de la organización Mujeres Municipales exigiendo la revocación del contrato de concesión de EJESA debido al brutal impacto de las boletas en la economía familiar.
A su vez, este esquema de acusaciones comienza a tener un "efecto espejo" en otras provincias controladas por el Grupo Neuss. En Tucumán, el holding controla la distribuidora EDET y enfrenta duras críticas públicas por un presunto "acuerdo espurio" con el gobernador Osvaldo Jaldo para postergar la licitación de la mayoría accionaria hacia 2027.
Hasta el momento, y a pesar de la gravedad de las acusaciones, EJESA no ha emitido ninguna respuesta oficial al respecto.
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