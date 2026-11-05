La evasión de los Neuss arrastraría a funcionarios y entes de control

Impacto social y efecto espejo en otras provincias

El escándalo trasciende el ámbito contable. En la Legislatura jujeña ingresó un petitorio con más de 11.000 firmas de la organización Mujeres Municipales exigiendo la revocación del contrato de concesión de EJESA debido al brutal impacto de las boletas en la economía familiar.

A su vez, este esquema de acusaciones comienza a tener un "efecto espejo" en otras provincias controladas por el Grupo Neuss. En Tucumán, el holding controla la distribuidora EDET y enfrenta duras críticas públicas por un presunto "acuerdo espurio" con el gobernador Osvaldo Jaldo para postergar la licitación de la mayoría accionaria hacia 2027.

Hasta el momento, y a pesar de la gravedad de las acusaciones, EJESA no ha emitido ninguna respuesta oficial al respecto.