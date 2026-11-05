El escándalo de Ueno Bank en Paraguay dejó en el limbo a cerca de mil trabajadores en la Argentina

En el primero de ellos y que recibió una parte de la plantilla de trabajadores, Kaitel SRL (la razón social de la empresa Itti) les informa que "se ha resuelto mantener la continuidad de su prestación laboral" y allí se da cuenta que la situación no alcanza a todos al aclarar: "sin que resulte alcanzado/a por las suspensiones dispuestas respecto de otros trabajadores".

Y advierte: "en consecuencia, deberá continuar prestando sus tareas habituales y permanecer a disposición de la Compañía para atender los requerimientos que pudieran surgir en el marco de sus funciones".

Por el contrario muchos otros trabajadores recibieron un segundo mensaje en que se los informa sobre su suspensión.

Allí la empresa informa que "ha resuelto disponer la suspensión de su prestación laboral, sin goce de haberes, por el plazo de treinta (30) días corridos desde el 5 de noviembre de 2026 y hasta el 4 de diciembre de 2026, ambos inclusive".

Y sigue: "Durante dicho período, Ud. quedará relevado de prestar tareas, manteniéndose vigente la relación laboral debiendo reintegrarse a sus funciones laborales el 5 de diciembre de 2026, salvo comunicación expresa en contrario".

La compañía dejó así abiertas las puertas a una eventual extensión de la suspensión o incluso de avanzar con despidos.

En un primer momento "los directivos literalmente se borarron del mapa" aseguró el mismo trabajador a este medio. Poco después de ello comenzaron a llegar los mensajes en los que se los conminaba a retomar sus tareas o bien se les informaba de su suspensión.

Con la caída del holding paraguayo Ueno Bank, la empresa tencológica del grupo acá en Argentina dejó a la deriva a 943 trabajadores. Itti empleaba hasta hace pocos meses a más de 1.200 trabajadores sin embargo ya había dado inicio a un plan de despidos que se había comenzado a sustanciar antes de la crisis que estalló en el Grupo Vázquez en los últimos días.

Los trabajadores de Itti se desempeñaban bajo una modalidad híbrida de trabajo con varios días a la semana trabajando desde sus casas y otros en las oficinas que la empresa tiene en el barrio porteño de Belgrano, en avenida del Libertador y La Pampa.

Cobraban además una parte de sus sueldos en pesos y en blanco mientras que otra parte, que no aparecía en sus recibos de sueldo y era depositada en dólares en la plataforma Deel que suelen usar los freelancers que prestan servicios para el exterior.