El escándalo de Ueno Bank en Paraguay dejó en el limbo a cerca de mil trabajadores en la Argentina
Algunos de los mil trabajadores que prestaban servicios desde Argentina a Ueno Bank de Paraguay fueron suspendidos y otros conminados a retomar sus tareas.
La profunda crisis financiera que sacude a Paraguay a partir del derrumbe del Ueno Bank puso un halo de duda sobre el futuro del gobierno de Santiago Peña al tiempo que dejó en un limbo y al adriva a cerca de un millar de trabajadores en la Argentina que viven momentos de absoluta incertidumbre sobre su futuro.
Los trabajadores de Itti, la empresa que forma parte del Grupo Vázquez, propietario también de Ueno Bank, denunciaron que tras el estallido del escándalo quedaron a la deriva luego de que los directivos de la empresa para la que trabajaban desarrollando tareas de soporte informático y análisis financiero, desaparecieran por completo.
En un principio a los 943 trabajadores de Itti les informaron por vías extraoficiales que estaban despedidos y no les iban a pagar ni el sueldo de octubre, ni la liquidación, ni la indemnización por despido.
"Cuando empieza todo el problema no nos informan nada. Hemos sacado información a retazos. La última información que tenemos es que no nos van a pagar nada, no nos pagaron el sueldo de octubre, ni piensan pagarlo", contó a MinutoUno uno de los trabajadores damnificados que pidió mantener el anonimato.
Sin embargo en las últimas horas los directivos reaparecieron y comenzaron a enviar a través del departamento de Recursos Humanos de Itti mensajes contradictorios a sus trabajadores. Mientras a algunos de ellos los conminaron a retomar sus tareas de manera remota a otros les informaron que fueron suspendidos sin goce de sueldo por el plazo de un mes.
En el primero de ellos y que recibió una parte de la plantilla de trabajadores, Kaitel SRL (la razón social de la empresa Itti) les informa que "se ha resuelto mantener la continuidad de su prestación laboral" y allí se da cuenta que la situación no alcanza a todos al aclarar: "sin que resulte alcanzado/a por las suspensiones dispuestas respecto de otros trabajadores".
Y advierte: "en consecuencia, deberá continuar prestando sus tareas habituales y permanecer a disposición de la Compañía para atender los requerimientos que pudieran surgir en el marco de sus funciones".
Por el contrario muchos otros trabajadores recibieron un segundo mensaje en que se los informa sobre su suspensión.
Allí la empresa informa que "ha resuelto disponer la suspensión de su prestación laboral, sin goce de haberes, por el plazo de treinta (30) días corridos desde el 5 de noviembre de 2026 y hasta el 4 de diciembre de 2026, ambos inclusive".
Y sigue: "Durante dicho período, Ud. quedará relevado de prestar tareas, manteniéndose vigente la relación laboral debiendo reintegrarse a sus funciones laborales el 5 de diciembre de 2026, salvo comunicación expresa en contrario".
La compañía dejó así abiertas las puertas a una eventual extensión de la suspensión o incluso de avanzar con despidos.
En un primer momento "los directivos literalmente se borarron del mapa" aseguró el mismo trabajador a este medio. Poco después de ello comenzaron a llegar los mensajes en los que se los conminaba a retomar sus tareas o bien se les informaba de su suspensión.
Con la caída del holding paraguayo Ueno Bank, la empresa tencológica del grupo acá en Argentina dejó a la deriva a 943 trabajadores. Itti empleaba hasta hace pocos meses a más de 1.200 trabajadores sin embargo ya había dado inicio a un plan de despidos que se había comenzado a sustanciar antes de la crisis que estalló en el Grupo Vázquez en los últimos días.
Los trabajadores de Itti se desempeñaban bajo una modalidad híbrida de trabajo con varios días a la semana trabajando desde sus casas y otros en las oficinas que la empresa tiene en el barrio porteño de Belgrano, en avenida del Libertador y La Pampa.
Cobraban además una parte de sus sueldos en pesos y en blanco mientras que otra parte, que no aparecía en sus recibos de sueldo y era depositada en dólares en la plataforma Deel que suelen usar los freelancers que prestan servicios para el exterior.
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