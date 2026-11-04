Video del triple crimen de Florencio Varela: por qué la Justicia y la familia piden frenar su difusión
Parte de las torturas que sufrieron Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez fue filmado por los asesinos y se filtró en las últimas horas.
La familia de Brenda del Castillo, a través del abogado Fernando Burlando, presentó una medida cautelar urgente ante el Juzgado Federal N°2 de Morón para exigir que se frene de manera inmediata la difusión del video que registra las torturas a Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela ocurrido en septiembre de 2025.
En paralelo, el Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado oficial para exhortar a los medios de comunicación a no replicar el material con el fin de evitar la revictimización y resguardar la causa, que continúa bajo secreto de sumario.
El planteo judicial de la querella reclama que el contenido sea retirado de plataformas y sitios web, que se bloquee su republicación y que se investigue el origen de la filtración del material probatorio, el cual ya generó amenazas contra la hermana de Brenda.
El pedido de la Fiscalía Federal: evitar la revictimización tras el Triple Crimen
En la misma línea que el reclamo familiar, la Fiscalía Federal N°2 de Morón, encabezada por la fiscal Mariela Labozzetta, lanzó una exhortación formal dirigida a los medios y profesionales de la comunicación para que se abstengan de difundir imágenes, videos o registros sensibles vinculados a los femicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.
Desde el Ministerio Público Fiscal advirtieron que la medida busca proteger la integridad de las familias y evitar la revictimización de las víctimas, amparándose en normativas nacionales e internacionales clave:
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Tratados internacionales: La vigencia de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belén do Pará).
Marco legal argentino: La aplicación de la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia de género y la Ley 27.372 de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, en el marco de una investigación por violencia extrema en contextos de crimen organizado.
Bloqueo en plataformas y medidas de prueba sobre el origen de la filtración
El escrito presentado por la querella detalla exigencias estrictas a las grandes tecnológicas y apunta a esclarecer cómo se filtró la filmación, hallada originalmente en el teléfono de Pablo Daniel Macalopu Cafferata (alias “Roger”), un ciudadano peruano detenido en una causa por narcotráfico en San Isidro:
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Baneo en redes y buscadores: Se solicitó que Meta, Google, TikTok y Telegram retiren y bloqueen el contenido en un plazo máximo de 24 horas, preservando las direcciones IP y datos de los usuarios que lo subieron. Asimismo, se pidió la desindexación total en los motores de búsqueda.
Cadenas de custodia: Burlando requirió que se investiguen las copias existentes del video, quiénes accedieron a ellas y las medidas de seguridad aplicadas sobre el dispositivo peritado con el software UFED, exigiendo un registro riguroso de cada consulta futura al expediente.
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