Video del triple crimen de Florencio Varela: por qué la Justicia y la familia piden frenar su difusión

La familia de Brenda del Castillo, a través del abogado Fernando Burlando, presentó una medida cautelar urgente ante el Juzgado Federal N°2 de Morón para exigir que se frene de manera inmediata la difusión del video que registra las torturas a Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela ocurrido en septiembre de 2025.