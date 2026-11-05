El impacto de la evasión de los Neuss: 120 mil usuarios de energía afectados reclaman resarcimientos
EJESA, controlada por el Grupo Neuss a través de Edison Energía, enfrenta una denuncia penal en la justicia federal de Jujuy por presunta evasión tributaria.
El holding de Juan y Patricio Neuss se encuentra en el centro de un escándalo judicial en Jujuy. EJESA —controlada desde el año 2025 por Edison Energía del Grupo Neuss— fue denunciada por presunta evasión tributaria que superaría los $6.600 millones, lo que desencadenó un reclamo de resarcimiento económico para unos 120 mil usuarios.
El origen de la denuncia contra EJESA
La acción legal fue impulsada inicialmente por el ingeniero Hugo Farfán ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Tras más de 120 días sin resolución y ante la "inactividad" del organismo, el denunciante trasladó el expediente a la Justicia Federal.
Según el documento, la presunta maniobra delictiva (que Farfán asegura que los Neuss heredaron y continuaron "porque los beneficiaba") consiste en un ardid contable diseñado para evadir el pago del IVA sobre el Sistema Aislado Provincial (SAP). Este mecanismo se estructuraría en tres etapas:
- Ocultamiento de IVA a usuarios residenciales: la empresa cobraría el cargo Fondo Provincial de Energía Eléctrica de Jujuy (FOPEJ) omitiendo la alícuota del 21% de IVA, registrándolo como "exento". Esto le permitiría transformar el crédito fiscal en un gasto para tributar menos Impuesto a las Ganancias. El perjuicio estimado aquí es de $3.500 millones.
- Licuación del tributo a comercios e industrias: en el caso de los usuarios no residenciales, EJESA calcularía internamente el IVA sobre un sobreprecio y lo incluiría de forma oculta en la tarifa unitaria. Es decir, cobraría el impuesto al comerciante pero no lo declararía ante el Estado. La evasión calculada en este rubro supera los $2.800 millones.
- Impuestos por combustible no consumido: la distribuidora presuntamente cobraría impuestos a los combustibles líquidos sobre un volumen de gasoil que, según la denuncia, "nunca fue adquirido ni utilizado para la generación eléctrica". La cifra supera los $220 millones.
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La reacción ciudadana y el pedido de resarcimiento
La judicialización del caso generó un fuerte impacto social. El Consejo Defensor del Contribuyente, Usuario y Consumidores de Jujuy (CODECUC), presidido por Alejandro Mur, solicitó ser incorporado como querellante en la causa. En paralelo, la organización Mujeres Municipales presentó ante la Legislatura provincial un petitorio con más de 11.000 firmas exigiendo la revocación del contrato de concesión de EJESA.
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Mur advirtió que la investigación penal podría alcanzar a funcionarios estatales por "omisión de fiscalización" y recordó que el cargo cuestionado (FOPEJ) sufrió un aumento del 6.900% en los últimos cinco años.
El Grupo Neuss, que controla también la distribuidora EDET en Tucumán (donde enfrentan fuertes cuestionamientos políticos), y la propia Secretaría de Energía de Jujuy se han mantenido en silencio ante las acusaciones, apostando, según Farfán, a un "total desinterés por el tema".
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