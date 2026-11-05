El impacto de la evasión de los Neuss: 120 mil usuarios de energía afectados reclaman resarcimientos

IMPORTANTE: El Gobierno habilitó el traslado de un feriado y se activó un fin de semana largo de cinco días

Mur advirtió que la investigación penal podría alcanzar a funcionarios estatales por "omisión de fiscalización" y recordó que el cargo cuestionado (FOPEJ) sufrió un aumento del 6.900% en los últimos cinco años.

El Grupo Neuss, que controla también la distribuidora EDET en Tucumán (donde enfrentan fuertes cuestionamientos políticos), y la propia Secretaría de Energía de Jujuy se han mantenido en silencio ante las acusaciones, apostando, según Farfán, a un "total desinterés por el tema".