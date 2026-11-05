Un marinero de 86 años y su perro sobrevivieron dos meses a la deriva en el Pacífico

Esa misma noche, una tripulación de la Estación Aérea Sacramento, que se desplazaba en un avión C-27 Spartan, consiguió divisar el velero. A partir de ese momento, la Guardia Costera sumó recursos al procedimiento: desplegó un avión HC-130 Hércules, ordenó el desplazamiento del guardacostas Robert Ward (WPC 1130) y pidió colaboración a los barcos comerciales que navegaban por la zona.

El operativo de rescate duró 14 horas

El primer buque que logró llegar hasta el lugar fue el Grand Orion, un carguero comercial que apareció alrededor de las 3.20 de la madrugada del miércoles 28 de octubre. Sin embargo, las condiciones meteorológicas complicaron las maniobras.

Finalmente, a las 17.36, el marinero y su perro pudieron abandonar el Willow Wind y subir al barco mercante. La embarcación en la que habían pasado las últimas semanas quedó en el océano, con las velas dañadas y sin posibilidad de continuar la navegación.

Una vez en tierra, el hombre fue llevado al Hospital Scripps Mercy para una evaluación médica. Según el parte difundido por las autoridades, presentaba un cuadro de debilidad y dificultades para caminar, aunque no tenía lesiones de gravedad.

El perro también fue evacuado junto a su dueño y trasladado a California. Sin embargo, la Guardia Costera no brindó precisiones sobre su estado de salud ni sobre las condiciones en las que llegó después de permanecer tanto tiempo en el mar.