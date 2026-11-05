General Rodríguez: encontraron muerta a una mujer que estaba desaparecida y detuvieron a su expareja

Imágenes del operativo en General Rodríguez

En paralelo, se llevó a cabo un allanamiento en el inmueble en el cual convivían. Durante el procedimiento, la Policía Científica Departamental realizó una pericia y detectó manchas hemáticas en distintos sectores de la vivienda y en diversos elementos probatorios.

El miércoles, se llevó a cabo un rastrillaje en el terreno baldío lindero, el cual estaba cubierto de pastizales. Fueron los perros de la unidad K9, especializados en la detección de restos humanos, los que ubicaron el cadáver. Según informó Primer Plano Online, estaba cubierto de objetos.

Las hijas de la víctima narraron situaciones de violencia

Estefanía Crystal Monzón tenía 30 años y era mamá de tres nenas

Mientras tanto, las tres hijas de Estefanía narraron en Cámara Gessel situaciones de violencia que había padecido su madre: “Era malo con mamá”, declararon.

El testimonio de una amiga de la víctima, María José, reforzó esas declaraciones. Aseguró al mismo medio que Estefanía y Lencina estaban separados, pero el hombre seguía viviendo en la casa porque no tenía adónde ir.

Lencina, quien hasta ese momento estaba aprehendido por lesiones agravadas en el marco de violencia de género, pasó a quedar detenido bajo la acusación de femicidio, tipificado como homicidio agravado por el vínculo.