General Rodríguez: encontraron muerta a una mujer que estaba desaparecida y detuvieron a su expareja
El cuerpo de Estefanía Monzón, de 30 años, fue hallado en un baldío lindero a su casa, donde convivía con el principal sospechoso.
Estefanía Monzón, una mujer de 30 años que era buscada desde el lunes en la localidad bonaerense de General Rodríguez, fue hallada asesinada en un baldío lindero a la casa que compartía con su pareja. Al momento de ser detenido, el principal sospechoso presentaba lesiones en sus manos.
La búsqueda de Estefanía comenzó el martes, cuando su madre se presentó en una comisaría para denunciar la desaparición de su hija. Según describió, la mujer había sido vista por última vez el día anterior, cuando llevó a sus tres hijas de 6, 11 y 13 años a la escuela del barrio Los Perales, pero nunca regresó a buscarlas.
El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, a cargo de la fiscal Alejandra Rodríguez.
Un detalle que fue clave para los investigadores es que las pertenencias de Estefanía, entre ellas su bicicleta, su cartera, sus auriculares y su billetera, se encontraban dentro de su casa, situada en la calle Rafael Obligado al 100. El hallazgo de estos elementos dio indicios de que la mujer había regresado a la vivienda tras dejar a sus hijas en la escuela.
Ese mismo martes se llevó a cabo la detención de Iván Lencina, quien era su pareja. El hombre fue trasladado a la Delegación Departamental de Investigaciones y señalado como principal acusado luego de que se descubriera que presentaba lesiones en el puño, los nudillos y el antebrazo.
En paralelo, se llevó a cabo un allanamiento en el inmueble en el cual convivían. Durante el procedimiento, la Policía Científica Departamental realizó una pericia y detectó manchas hemáticas en distintos sectores de la vivienda y en diversos elementos probatorios.
El miércoles, se llevó a cabo un rastrillaje en el terreno baldío lindero, el cual estaba cubierto de pastizales. Fueron los perros de la unidad K9, especializados en la detección de restos humanos, los que ubicaron el cadáver. Según informó Primer Plano Online, estaba cubierto de objetos.
Las hijas de la víctima narraron situaciones de violencia
Mientras tanto, las tres hijas de Estefanía narraron en Cámara Gessel situaciones de violencia que había padecido su madre: “Era malo con mamá”, declararon.
El testimonio de una amiga de la víctima, María José, reforzó esas declaraciones. Aseguró al mismo medio que Estefanía y Lencina estaban separados, pero el hombre seguía viviendo en la casa porque no tenía adónde ir.
Lencina, quien hasta ese momento estaba aprehendido por lesiones agravadas en el marco de violencia de género, pasó a quedar detenido bajo la acusación de femicidio, tipificado como homicidio agravado por el vínculo.
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