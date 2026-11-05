La industria automotriz registró una fuerte caída en producción y ventas durante octubre 2026
La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) informó que la producción y las ventas siguen en caída y centra sus esperanzas de sobrevivir en las exportaciones.
La actividad de la industria automotriz mostró más señales de desaceleración durante octubre último, con retrocesos tanto en la producción como en las ventas al mercado interno, mientras que las exportaciones también están en baja, con leve repunte interanual.
Según informó este miércoles la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), las terminales radicadas en el país fabricaron 40.426 vehículos entre automóviles y utilitarios livianos durante el décimo mes del año.
El volumen representó una leve baja del 0,4% respecto de septiembre y una caída más marcada del 14,4% en comparación con octubre de 2025, cuando se habían producido 47.205 unidades.
En el acumulado de los primeros diez meses del año en curso, la producción alcanzó las 360.444 unidades, lo que implica una contracción del 15,5% frente al mismo período del año anterior.
En este sentido, la entidad aclaró que los datos acumulados fueron corregidos luego de que una empresa asociada rectificara información estadística correspondiente al período, lo que modificó en 5.000 unidades la base de comparación.
Mercado interno y exportaciones
El mercado doméstico mostró una retracción muy pronunciada, ya que las ventas mayoristas a la red de concesionarios alcanzaron las 39.333 unidades durante octubre, con una disminución del 9% frente a septiembre y del 12,2% en relación con igual mes del año anterior.
Como resultado, entre enero y octubre las terminales entregaron a los concesionarios 383.922 vehículos, volumen que se ubicó un 23,2% por debajo del registrado en el mismo período de 2025.
El desempeño exportador, en tanto, también presentó un panorama preocupante. Durante octubre se enviaron al exterior 27.793 vehículos, cifra que se ubicó 1,5% por debajo de la registrada en septiembre y 6,2% menos que la de igual mes de 2025.
Sin embargo, en la medición acumulada entre enero y octubre, las exportaciones sumaron 230.865 unidades, con una variación positiva del 0,6% respecto de las 229.433 unidades exportadas en el mismo tramo del año pasado.
Ante el desplome del mercado interno, las exportaciones son la clave
Desde ADEFA destacaron que el comercio exterior continúa siendo uno de los principales sostenes de la actividad. Para el presidente de la entidad, Rodrigo Pérez Graziano, los resultados reflejan un proceso de reacomodamiento en el que influyen tanto la evolución del mercado interno como las condiciones de competitividad de la producción y el desempeño de los mercados externos.
En ese marco, el directivo remarcó la necesidad de profundizar las políticas destinadas a fortalecer la competitividad y ampliar el acceso a destinos internacionales para los vehículos producidos en el país.
También valoró recientes medidas anunciadas por el Ministerio de Economía vinculadas a la compensación de saldos a favor para la cancelación de deudas aduaneras, una demanda que el sector venía planteando en el marco de la agenda de trabajo entre el sector público y privado.
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