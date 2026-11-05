La industria automotriz registró una fuerte caída en producción y ventas durante octubre 2026

Mercado interno y exportaciones

El mercado doméstico mostró una retracción muy pronunciada, ya que las ventas mayoristas a la red de concesionarios alcanzaron las 39.333 unidades durante octubre, con una disminución del 9% frente a septiembre y del 12,2% en relación con igual mes del año anterior.

Como resultado, entre enero y octubre las terminales entregaron a los concesionarios 383.922 vehículos, volumen que se ubicó un 23,2% por debajo del registrado en el mismo período de 2025.

La industria automotriz es una de las más afectadas por el ajuste anarcocapitalista.

El desempeño exportador, en tanto, también presentó un panorama preocupante. Durante octubre se enviaron al exterior 27.793 vehículos, cifra que se ubicó 1,5% por debajo de la registrada en septiembre y 6,2% menos que la de igual mes de 2025.

Sin embargo, en la medición acumulada entre enero y octubre, las exportaciones sumaron 230.865 unidades, con una variación positiva del 0,6% respecto de las 229.433 unidades exportadas en el mismo tramo del año pasado.

Ante el desplome del mercado interno, las exportaciones son la clave

Desde ADEFA destacaron que el comercio exterior continúa siendo uno de los principales sostenes de la actividad. Para el presidente de la entidad, Rodrigo Pérez Graziano, los resultados reflejan un proceso de reacomodamiento en el que influyen tanto la evolución del mercado interno como las condiciones de competitividad de la producción y el desempeño de los mercados externos.

En ese marco, el directivo remarcó la necesidad de profundizar las políticas destinadas a fortalecer la competitividad y ampliar el acceso a destinos internacionales para los vehículos producidos en el país.

También valoró recientes medidas anunciadas por el Ministerio de Economía vinculadas a la compensación de saldos a favor para la cancelación de deudas aduaneras, una demanda que el sector venía planteando en el marco de la agenda de trabajo entre el sector público y privado.