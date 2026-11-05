El video con el que Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal

Hat-trick de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr: a cuántos goles quedó de alcanzar los 1.000

La máquina goleadora de Cristiano Ronaldo no se detiene y la histórica meta de las cuatro cifras está cada vez más cerca. En un partido vibrante, el astro portugués se despachó con un implacable triplete para sellar el triunfo 5-3 de Al-Nassr sobre Al-Kholood por la Saudi Pro League, alcanzando la impactante cifra de 985 goles oficiales en su carrera profesional. Sin lugar a dudas una clara muestra de todo el nivel que sigue demostrando más allá del paso de los años.

Con el compromiso igualado 2-2 en un trámite complejo, el reciente ganador del premio BOAT y cinco veces Balón de Oro volvió a vestirse de héroe: convirtió en tres oportunidades para darle la victoria al equipo de Riad, resultado que le permite escalar a la segunda posición de la tabla con 28 unidades, alcanzando la línea del líder Al-Qadisiya con un partido menos disputado. Con estos tres nuevos gritos a su cuenta personal, el atacante luso acumula ocho festejos en la actual liga saudí, sumados a un tanto convertido en la AFC Champions League Elite. De este modo, registra 137 goles desde su llegada a Al-Nassr.

Ubicado a tan solo 15 festejos de romper la barrera de los 1.000 goles, el delantero de 41 años podría alcanzar la legendaria marca en el transcurso de la presente temporada. La posibilidad cobra aún más fuerza ante las versiones que marcan un posible retorno a la Selección de Portugal en las próximas fechas internacionales, luego de haber limado asperezas tras el conflicto mantenido con el entrenador Roberto Martínez.